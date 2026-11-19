Tras manifestar que Sinaloa lleva 14 semanas sin casos de sarampión, el Secretario de Salud en la entidad, Cuitláhuac González Galindo, manifestó que se prevé un aumento de enfermedades respiratorias de diciembre a febrero y llamó a la población a vacunarse.

“En Sinaloa no hemos tenido ya casos, ya sumamos 14 semanas, creo que decían, que no tenemos casos de sarampión, afortunadamente, se han hecho campañas muy intensivas en todo el Estado y eso ha permitido que gracias al recurso estatal salgamos adelante con las campañas de vacunación contratando vacunadoras y con insumo necesario para fortalecer las vacunaciones”, añadió.

“Ahorita estamos en la vacunación de influenza, estamos en la vacunación de Covid, tenemos insumos, tenemos vacunas. El llamado es para que los niños menores de 5 años, los adultos mayores, los adultos mayores de 60 años o aquellos que tengan comorbilidades o personal de salud se vacunen para que puedan estar protegidos”.

Agregó que dada la situación que hay serotipos que son más agresivos, es importante vacunarse para que no tengan alguna complicación respiratoria.

“Consideramos que va a haber un incremento, creemos más que va a darse en el periodo de diciembre, por lo que se ha visto está más fresco el clima, está más baja la temperatura en el norte, ha bajado la temperatura más acá hacia Concordia”, señaló.

“Entonces todo eso va a bajar la temperatura y por lo tanto va a condicionar que venga un incremento, sí lo consideramos, diciembre, enero y febrero un incremento en las enfermedades respiratorias”.

También dijo que se ha estado oscilando en la entidad entre los 200 a 220 casos de influenza, ya Covid es muy poco lo que se presenta.

“Trabajamos con una detección enfocada es clínicas, en hospitales viendo qué pacientes llegan con alguna complicación, se hace la prueba y se detecta, esos pacientes que yo te digo son pacientes que han llegado a unidades médicas monitoras y se detecta y por eso tenemos más o menos una medición”, explicó.

“En diciembre, enero, febrero mantendríamos una evaluación para determinar qué tanto se ha incrementado el número de casos”.