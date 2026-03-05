Prevén alta afluencia turística para Mazatlán en Semana Santa y Semana de Pascua

Una alta afluencia turística es la que se espera para Mazatlán en las próximas vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, con proyecciones positivas en ocupación hotelera y derrama económica, informó la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Señaló que las expectativas para el puerto son alentadoras en esta temporada vacacional, ya que se estima que durante Semana Santa se alcance una ocupación hotelera del 89 por ciento, con una derrama económica superior a mil 300 millones de pesos.

Asimismo, destacó que para Semana de Pascua, cuando se lleva a cabo la Semana Internacional de la Moto, se prevé una ocupación cercana al 85 por ciento, con una derrama estimada de más de 900 millones de pesos.

“Actualmente tenemos alrededor del 65 por ciento de ocupación hotelera, lo cual es una buena base para esta época. Cuando se acercan las fechas, siempre se presenta un repunte en las reservaciones, por lo que tenemos muy buenas expectativas de ocupación”, expresó.

La funcionaria explicó que estas proyecciones se sustentan en el comportamiento positivo que se ha registrado el destino en los últimos meses, así como en las reservaciones anticipadas que ya presentan los hoteles del puerto.

Por otro lado, Sosa Osuna declaró que ante la llegada de miles de visitantes al destino, se implementarán operativos especiales de seguridad, tanto en las carreteras que conectan con Mazatlán como en el propio puerto.

“Las carreteras que conectan a Mazatlán son seguras, y para cada evento se implementan operativos especiales. Ya estamos coordinados con la Guardia Nacional para los operativos de Semana Santa y Semana de Pascua, como se hizo también durante el Carnaval”, dijo.

“Vamos a contar con todas las condiciones necesarias en materia de seguridad en carreteras y en el puerto de Mazatlán”, añadió.

Comentó que estos operativos buscan garantizar condiciones seguras para los turistas que viajan por carretera desde distintos estados del país para disfrutar de las playas, eventos y atractivos del puerto, sobre todo aquellos ‘bikers’ que suelen rodar largas distancias.

En este sentido, Sosa Osuna reiteró que Mazatlán continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país, gracias a la oferta de playas, gastronomía, infraestructura hotelera y eventos que se desarrollan durante este periodo vacacional.

Señaló que confía en el trabajo coordinado entre autoridades del sector turístico y corporaciones de seguridad para que las próximas vacaciones representen un periodo de alta actividad económica y turística para Mazatlán y Sinaloa en general.