Prevén baja en arribos de cruceros en Mazatlán durante mayo

MAZATLÁN._ Previo al cierre de la temporada alta de cruceristas, quienes atraviesan el Pacífico Mexicano, solo seis embarcaciones turísticas estarán llegando a Mazatlán en mayo a partir del martes 5, de acuerdo al itinerario en poder de la Administradora de Puertos ASIPONA.

Tras un abril activo y con arribos simultáneos, para el quinto mes del año no se espera la llegada de dos o más cruceros juntos, lo que reducirá la oportunidad para los cientos de prestadores de servicios turísticos que esperan con ansias a estos visitantes.

Mazatlán, al igual que Cabo San Lucas y Puerto Vallarta, reporta un mes de poco movimiento de los trasatlánticos que gustan de navegar por destinos de la Riviera Mexicana.

De acuerdo al itinerario, el martes 5 de mayo llegará el Navigator of The Seas y el lunes 11 regresará el mismo crucero. El miércoles 13 y miércoles 27 atracará el Carnival Panorama; mientras el martes 19 y el lunes 25 volverá el Navigator of The Seas.

El puerto sumó 20 arribos en abril, con más de 70 mil pasajeros y una derrama económica estimada por arriba de 98 millones de pesos en el mes.

Y del 1 de enero al 27 de abril de este año, atracaron 60 embarcaciones navieras con más de 218 mil pasajeros que dejaron una derrama económica estimada de 350 millones de pesos en total, de acuerdo con cifras que maneja la Secretaría de Turismo de Sinaloa.