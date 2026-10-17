$!Prevén construir primaria en Mazatlán para garantizar educación a niños desplazados

MAZATLÁN._ Con la finalidad de atender a niñas y niños de familias desplazadas por la violencia, el Gobierno de Sinaloa proyecta construir una escuela primaria en el Fraccionamiento CVIVE en Mazatlán,.
De momento, se habilitó un aula móvil para estudiantes de primer grado y se mantiene la inscripción de los menores en planteles cercanos.
Gloria Imelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, informó que la atención educativa en este asentamiento se ha mantenido durante dos ciclos escolares, primero con un preescolar provisional mediante aulas móviles y ahora con un espacio para alumnos que recién egresaron de ese nivel.
“El compromiso de la Gobernadora (Graciela Domínguez) y del Gobierno en su conjunto, desde el primer momento en que nace el Fraccionamiento CVIVE, es garantizar el derecho a la educación de la niñez de estas familias”, comentó.
Félix Niebla explicó que el aula móvil estará destinada a los estudiantes más pequeños, mientras se concreta la construcción de infraestructura escolar propia.
Los demás menores tienen garantizado un lugar en escuelas primarias ubicadas en las inmediaciones del fraccionamiento.
De acuerdo con la estimación de la dependencia, alrededor de 30 niños podrían recibir clases en el nuevo espacio, principalmente quienes concluyeron el preescolar durante el ciclo escolar anterior.
“Son alrededor de 30 niños, más o menos, los que nosotros tenemos ya en la trazabilidad que hace la Subsecretaría de Planeación Educativa y la Subsecretaría de Educación Básica para atender a las familias”, dijo.
Sin embargo, la construcción de la primaria todavía requiere avanzar en los trámites correspondientes, por lo que la titular de la Sepyc señaló que la Secretaría de Obras Públicas será la responsable de ejecutar la obra y precisar el presupuesto destinado al proyecto.
En este sentido, agregó que actualmente se encuentra en proceso la donación del terreno a favor de la Sepyc por parte del Ayuntamiento de Mazatlán, tanto para el espacio de preescolar que ya funciona mediante aulas móviles como para la futura primaria.
Además, mencionó que la atención educativa en CVIVE enfrenta el reto de la movilidad de las familias desplazadas, por lo que la matrícula cambia conforme llegan nuevos habitantes o algunos se trasladan a otros puntos.
Ante esta situación, la Subsecretaría de Planeación Educativa realiza ajustes para incorporar a los estudiantes a los planteles disponibles.
“Nosotros tenemos actualmente colocados durante este ciclo escolar, recordemos que hay mucha movilidad de las familias en el Fraccionamiento CVIVE. No podríamos hablar de un número estable de matrículas, sin embargo, conforme van llegando, la Subsecretaría de Planeación Educativa los va colocando”, declaró.
Félix Niebla también informó que docentes provenientes de comunidades afectadas por la violencia han sido reubicados en escuelas cercanas a Mazatlán y Concordia, donde el aumento de alumnos ha generado nuevas necesidades de personal.
“Esos maestros se han colocado en las primarias de las inmediaciones también. En donde crece la matrícula necesariamente crece la necesidad de servicio educativo y esos maestros se reubican en esos planteles”.
En el caso de las familias que abandonaron comunidades de Concordia, la dependencia mantiene seguimiento para que sus hijos continúen sus estudios, siendo entre las localidades mencionadas por la funcionaria El Palmito y La Petaca, cuyos habitantes se han trasladado a otros puntos del municipio.
Para quienes se encuentran fuera de sus comunidades de manera temporal, la Sepyc cuenta con un plan emergente de recuperación de aprendizajes, mediante el cual se busca evitar que los estudiantes interrumpan sus trayectorias escolares mientras permanecen desplazados.
La funcionaria añadió que también se ofrece educación a distancia a estudiantes de comunidades donde no pueden asistir presencialmente, donde en los casos de familias que deciden no regresar a sus lugares de origen, la dependencia busca inscribir a los menores en escuelas cercanas a sus nuevos domicilios.
“Se les garantiza de manera virtual el acceso a la educación por parte de sus maestras y maestros. En este momento son las únicas escuelas que están en esa circunstancia, ninguna de ellas ha limitado el acceso a la educación”, señaló.
“Se les da un seguimiento a las niñas, a los niños, a los adolescentes, en el caso de secundaria, para garantizar que tengan el acceso a la educación de manera virtual”.
Finalmente, Félix Niebla sostuvo que el objetivo es mantener el acceso a la educación tanto para las familias que esperan regresar a sus comunidades como para aquellas que han decidido permanecer en otros lugares, mientras continúa el proceso para dotar a CVIVE de infraestructura escolar propia.