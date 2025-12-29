Prevén cuesta de enero de 2026 inflacionaria para las Pymes: Canacintra

El líder de Canacintra Mazatlán, Sergio Rojas Velarde, estimó que la cuesta de enero de 2026 será inflacionaria del 4 por ciento de carga fiscal y salarial para las Pequeñas y medianas empresas de Mazatlán.

”Sí, sobre todo para las Pymes, al iniciar el 2026, pues sí se ve, sí se perfila como más empinada de lo normal, porque tenemos presiones importantes al iniciar el año en comparación con otros, con otros años recientes. Uno de ellos, el primero, es, pues, una presión inflacionaria y esto no se ve que vaya a mejorar. Lo que nosotros creemos es que la inflación se va a seguir manteniendo por arriba del 4 por ciento”.

En términos económicos, explicó, este porcentaje está muy fuera de la expectativa del Banco de México.

“Eso significa que está fuera del objetivo de Banco de México, que siempre ha sido disminuir esa inflación. Pero, bueno, creemos que estará por encima del 4 por ciento, y, pues, eso creará una presión generalizada en los precios de los productos”.

En vísperas del cierre de año, advirtió que en enero se detonará el alza inflacionaria en el gas, gasolina, electricidad, el salario y de impuestos diversos.

”Sí, anticipamos que habrá alzas por esta situación de la inflación. Alzas en los costos que afectan directamente a los sectores productivos, como es la gasolina, el gas, la electricidad, y eso impacta directamente al transporte y a la producción”.

También, citó lo que el Gobierno Federal ha anunciado en aumento en el IEPS.

”Sí, también. Eso va a impactar directamente a la gasolina, a los refrescos, a las bebidas y el tabaco. Ese aumento en el de los refrescos, bebidas y tabaco, pues, ya estaba anunciado desde el presupuesto, y lo que acaba de anunciar hace poco, pues, es el aumento a los combustibles”.

El empresario industrial, citó que eso va impactar en aumentos de la canasta básica.

”Ese punto en particular, pues, eso va a tener un impacto en los servicios y en la canasta básica, Porque la subida de los precios en alimentos y los servicios, pues, es debido a estos incrementos que se van a dar en la gasolina. Y, bueno, también tenemos lo del incremento laboral, que va a ser del 13 por ciento, que finalmente hemos dicho que ese 13 ppr ciento ya con el costo social, será más o menos de alrededor del 18 por ciento”.

Así que en este renglón del aumento salarial, positivo para la fuerza laboral, pero va a pegar directo a las Pequeñas y Medianas empresas (Pymes).

”Es un aumento positivo para la fuerza laboral, sí va a representar un mayor gasto para la nómina de las Pymes, principalmente. Y eso, pues, además de, no solo es el aumento del sueldo, del salario, sino que eso trae consigo incremento en los costos de, en el costo social. En la seguridad social y en los derechos laborales. Porque ese aumento al salario mínimo va acompañado de mayores aportaciones al Seguro Social, al Infonavit y a otros beneficios que pudieran tener los trabajadores”.

En otro tema que va a impactar en este inicio de año, comentó es que si no es que la gran mayoría trae poca liquidez porque la inseguridad ha reprimido el consumo en productos y servicios.

”Muchas empresas traen poco margen, poca liquidez, traen una liquidez débil debido a que el 2025 fue un año complicado. Entonces, inician un año con una liquidez débil porque traen gastos extraordinarios de diciembre como son los bonos y todo este tipo de gastos que generan presión sobre los márgenes de utilidad que uno tiene en los productos, porque cuando tienes salarios más caros y costos fijos en aumento, pues no puedes trasladar todo. No nos gustaría”.

Así que descartó que los aumentos se pueden trasladar en el precio al público para algunas empresas: “No se pueden trasladar todo este costo a los precios de los productos porque dejas de ser competitivo.

Entonces, pues eso va erosionando las utilidades de las empresas, es decir, absorbes muchos de esos costos”.

Lamentó que con la situación actual de poco consumo mantenerse a flote se complica aún más.

”Hay menos consumo de la gente por toda esta situación que ya llevamos más de un año, prácticamente un año y medio desde que empezó. Entonces, básicamente, eso es lo que vemos para el inicio del 2026”, explicó.

Así que habló de que el empresariado deberá ser más productivo y creativo.

”Tienes que ser mucho más productivo y crear, generar más con lo que ya tienes y tratar de mantener la plantilla laboral actual. En el mejor de los casos para no recortar personal. Pero dudo mucho que se pueda contratar más personal con todo esto que viene y muchas empresas si ya tuvieron un 2025 complicado, pues, el inicio del 2026 luce muy complejo”.