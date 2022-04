Prevén hasta 18 mil aficionados en El Kraken por partido Mazatlán FC Vs Puebla

El coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, mencionó que se prevé una asistencia de hasta 18 mil aficionados, lo que representa cerca del 90 por ciento de la capacidad del inmueble.

Las puertas se abrirán a partir de las 18:00 horas, por lo que recomendó a los asistentes que tomen el tiempo necesario para llegar con tiempo.

Además, recordó las restricciones en cuanto a objetos que no están permitidos introducir, como cables de teléfonos o encendedores.

“Lo que ya conocemos de antemano. No se puede ingresar con ningún tipo de objeto punzocortante ni contundente. En cuestión de los artículos para apoyar al equipo local solamente banderas colocadas en mástiles de plástico (PVC), no metal, no madera ni ningún otro tipo de artículo que pudiese ocasionar un daño a terceras personas, y lo que ya sabemos, cero pirotecnia, petardos o luces de bengala”.

El coordinador de PC agregó que alrededor de 750 elementos entre Seguridad Pública, Tránsito Municipal, seguridad privada, staff, PC del estado y de la dependencia a su cargo, estarán participando en los diferentes filtros y revisiones.