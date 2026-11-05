Prevén inaugurar en enero Centro Comunitario ‘México Imparable’ en Mazatlán

Podría ser en enero cuando se inaugure el Centro Comunitario “México Imparable” de Mazatlán, el cual tendría capacidad de atender gratuitamente a cerca de mil jóvenes al día mediante actividades deportivas, culturales y servicios de atención a la salud mental.

El Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Garza, detalló en su visita a Mazatlán que la construcción del espacio se encuentra próxima a concluir y forma parte de las acciones de atención a las causas contempladas en la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Tenemos el Centro Comunitario México Imparable, que ya debe de estar por consumarse la construcción y lo deberemos estar inaugurando el próximo mes de enero aproximadamente”, comentó.

“Tiene la capacidad para atender a mil jóvenes diariamente, tendrá tres ejes fundamentales, que es el deporte, la cultura y la atención a la salud mental”, agregó.

Torruco Garza señaló que el proyecto, que se desarrolla en el Fraccionamiento Pradera Dorada Sección 5, busca ofrecer a la juventud un espacio de atención con tres áreas de trabajo, como parte de las medidas de prevención que se impulsan en la entidad.

En este sentido, indicó que actualmente se trabaja en dos centros comunitarios de este tipo en Sinaloa, uno en Mazatlán y otro en Culiacán, con una inversión de 10 millones de pesos por cada espacio.

Asimismo, mencionó que a estos proyectos se sumaría la construcción de nueve centros adicionales, por instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura de atención gratuita a jóvenes en otros municipios del estado.

“La Presidenta también ya dio la indicación de que hagamos nueve centros comunitarios más, en total van a ser alrededor de 12, o uno más, uno menos, de los cuales, cada centro comunitario tiene una inversión de 10 millones de pesos”, dijo.

De esta forma, el funcionario expresó que a partir de enero del 2027, se buscarán terrenos en coordinación con el Gobierno de Sinaloa, para determinar donde puedan desarrollarse estos nuevos espacios.

“A partir de enero ya estamos buscando terrenos junto con la Gobernadora (Graciela Domínguez Nava), para poder implementar esos nueve centros comunitarios extras, para que atiendan a mil jóvenes cada centro comunitario de manera gratuita. Es muy importante mencionarlo”, manifestó.

Torruco Garza precisó que los municipios que recibirían estos proyectos todavía están por definirse.

Y detalló que se analizan las condiciones de violencia para determinar dónde se requiere fortalecer la atención a la juventud.

“Se está analizando, derivado también con el Sistema Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para identificar los municipios que tengan cierto índice de violencia, cierta percepción de violencia, para atender directamente las causas con la juventud”, puntualizó.

El Subsecretario de Prevención de las Violencias mencionó que los centros comunitarios se complementan con las Jornadas de Paz, mediante las cuales se realizan visitas casa por casa para identificar necesidades y canalizar a jóvenes y familias a servicios educativos, médicos y de otras instituciones.