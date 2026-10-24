Prevén iniciar rehabilitación del malecón de Mazatlán a mediados de noviembre

MAZATLÁN._ Los trabajos de rehabilitación integral del tramo más afectado del malecón de Mazatlán podrían comenzar a mediados de noviembre, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La atención de los daños, indicó, se realiza de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mazatlán, destacando que ya concluyeron las labores de contención y actualmente se desarrollan los estudios necesarios para definir la intervención en la zona con mayores afectaciones.

“Es una obra que estamos atendiendo entre el Municipio y el Gobierno del Estado. Ya se hicieron los trabajos de contención y lo que está ahorita en proceso es el estudio, sobre todo el área más afectada, porque es un tramo el que ha sufrido una mayor afectación”, declaró.

Los socavones registrados desde junio han dañado distintos puntos de la franja costera, entre ellos tramos de la Avenida del Mar, el entorno del Monumento a la Mujer Mazatleca, la zona de la Facultad de Ciencias del Mar y el camino al Faro.

Por tal motivo, la Mandataria estatal mencionó que a mediados del próximo mes se tiene contemplado el inicio de la rehabilitación el malecón de Mazatlán, aunque no precisó una fecha para concluir las obras.

“Seguramente a mediados de noviembre se iniciarán los trabajos ya para la rehabilitación total”, dijo.

La Gobernadora descartó solicitar una declaratoria de zona de desastre para gestionar recursos federales por estos daños y sostuvo que las reparaciones serán atendidas con recursos estatales y municipales.

Por otro lado, respecto a las condiciones del malecón para albergar actividades deportivas, Domínguez Nava confirmó la realización del tradicional Maratón y señaló que se atenderán los requerimientos del paseo costero para ese evento.

“El maratón se llevará a cabo y estaremos atendiendo las necesidades que el malecón requiera para ello”, manifestó.

La Mandataria estatal reiteró que la rehabilitación del malecón será atendida de manera coordinada por el Estado y el Municipio, con base en los estudios que actualmente se realizan en las zonas dañadas, mientras queda pendiente precisar el alcance de las obras y el plazo para su conclusión.