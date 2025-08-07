Prevén lluvias para todo el fin de semana en Mazatlán y el sur de Sinaloa por ciclón Ivo y monzón mexicano

Para todo el fin de semana se pronostican lluvias en Mazatlán y el sur de Sinaloa generadas por la ahora tormenta tropical Ivo, que este viernes podría intensificarse a huracán de categoría 1 en el Océano Pacífico, y por el monzón mexicano.

”Está el pronóstico generalizado lo que viene siendo toda la semana precisamente por una tormenta tropical que tenemos en el Pacífico, así va estar todo lo que es el fin de semana por esta tormenta tropical”, dijo el coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Roberto Osuna Tirado.

Para Sinaloa se prevén para el resto de la semana lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 25 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura y temperaturas máximas de 35 a 40 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Agregó que a las 15:00 horas de este jueves, tiempo del centro del País, la tormenta tropical Ivo se localizó a 110 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 625 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el noroeste a 33 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora.

Por ello para el jueves y el viernes se pronosticaron lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Jalisco (costa) , lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Colima y Michoacán, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas , además de originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados.

También se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El SMN recomendó extremar precauciones a la población en general en las costas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje elevado (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Pronosticó que para mañana viernes a las 12:00 horas Ivo podría intensificarse a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, por la velocidad de sus vientos, y a esa hora podría encontrarse a 220 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mientras que a las 12;00 horas del sábado 9 de agosto podría degradarse nuevamente a tormenta tropical y a esa hora podría ubicarse a 400 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, también en Baja California Sur.