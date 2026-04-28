Prevén ocupación del 80% en hoteles de Mazatlán durante puente laboral

Durante el próximo puente laboral largo, por la celebración del Día del Trabajo, se espera una ocupación hotelera mínima de un 80 por ciento en Mazatlán y una importante derrama económica, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Los hoteleros (han informado que esperan) mínimo un 80 por ciento de ocupación que tendremos en este fin de semana largo, pues tenemos también grandes eventos artísticos que van a estar también atrayendo a muchos turistas, también los locales que estarán seguramente asistiendo a todos estos eventos”, agregó.

“Y bueno, ya podemos ver que este fin (de semana pasado) también estuvo bueno compartiendo los datos con los empresarios y vamos a estar esperando que el próximo fin largo sea de gran beneficio sobre todo en derrama económica para nuestra gente de Mazatlán”.

El primer fin de semana largo de mayo será del 1 al 3 por la celebración del Día del Trabajo que es el próximo viernes.

Por ello ese día se sumará al sábado 2 y domingo 3 de mayo, lo que hará un periodo de tres días de descanso consecutivos para la mayoría de los trabajadores.

La Presidenta Municipal también dio a conocer que el lunes 27 de abril se recibieron dos cruceros turísticos con cerca de 6 mil 700 cruceristas, lo que significan 10 millones de pesos en derrama económica y en toda la semana se esperan cinco cruceros que representan la llegada de 13 mil 300 personas con una derrama económica estimada de 20.2 millones de pesos.

“Entonces esta semana es una semana ocupada y también estaremos esperando a todos los visitantes tanto regionales como turistas extranjeros y nacionales en el fin largo puesto que vamos a tener ahí muchos eventos muy buenos”, reiteró.