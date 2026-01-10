Prevén ocupación hotelera de hasta 90% durante el Carnaval de Mazatlán 2026

MAZATLÁN._ De cara a una temporada tan esperada para el sector turístico como lo es el Carnaval de Mazatlán, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, augura que el puerto gozará de una ocupación hotelera de hasta el 90 por ciento durante la semana de la magna fiesta.

Explicó que para cumplir con dicho pronóstico en la segunda semana de febrero, será importante continuar con la promoción de las actividades que se realicen en el Carnaval 2026, así como del elenco artístico que, este año estará conformado por artistas como Belinda, Yuridia y Edén Muñoz, entre otros.

“En el Carnaval seguramente vamos a andar en niveles del 90 por ciento de ocupación, por lo menos, ya que es una fecha que siempre le da buenos resultados a Mazatlán”, indicó Manguart Sánchez.

“Estamos con acciones de promoción en todo lo que viene siendo el tema del elenco artístico y los eventos naturales propios que lleva nuestra máxima fiesta, siempre han permeado en el gusto de la gente; es así que ahorita ya debemos andar en niveles de un 65, 70 por ciento de reservaciones, y seguramente en los próximos días esto se va a incrementar”.

El líder hotelero reiteró que a pesar de mantenerse en la cuesta de enero, misma en que la afluencia turística siempre es baja, los empresarios y las autoridades deben trabajar en realizar correctamente las gestiones para garantizar la seguridad a todos los visitantes, principalmente a los que vienen por carretera.

“Nuestra expectativa ahorita en los temas de promoción, es no pararlos. Estamos en la cuesta de enero, pero trabajando con acciones puntuales en los términos de promoción del Carnaval. Esperemos que nuevamente se hagan las gestiones en los tres niveles de gobierno con el tema de los operativos en carretera, lo cual el año pasado marcó una buena anteción y seguimos en ese proceso de poco a poco ir recuperando la inversión”.

Por otro lado, Manguart Sánchez destacó la buena respuesta que tuvo el evento de fin de año organizado por el Gobierno municipal en el malecón, el cual podría convertirse en una tradición que pueda atraer a más y más turistas durante dicha temporal invernal.