Prevén para el fin de semana mar de fondo en Mazatlán, con olas de hasta 2 metros: Protección Civil

Además del pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas, para el fin de semana se presentará mar de fondo en Mazatlán con olas de hasta 2 metros de altura, por ello la población que acuda a la playa debe atender las indicaciones de los salvavidas, dijo el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Sigue el pronóstico de lluvias, tenemos el monzón mexicano que se va extender lo que es esta semana y el fin de semana, es un pronóstico que está generalizado”, explicó.

“A eso le sumamos que se va presentar lo que es el fin de semana un mar de fondo con olas de aproximadamente 2 metros, por eso hay que estar atentos a las indicaciones que emita lo que es el Escuadrón Acuático y así sucesivamente”.

Expresó que va a haber recorrido para colocación de banderas y es muy importante pedirle a la ciudadanía que acude a la playa que acate las recomendaciones, que respete los banderines que se coloquen y sobre todo que respeten las indicaciones de los salvavidas.

Ahorita está tranquilo el oleaje, continuó, se espera hasta el fin de semana que se incremente, por eso es la importancia de que la ciudadanía atienda las indicaciones de los salvavidas.

“El pronóstico (de lluvias) es de ligeras a moderadas, lo que es para el fin de semana puede cambiar el pronóstico conforme se esté acercando”, reiteró Osuna Tirado.

“Va seguir la temperatura aproximadamente de los 36 a los 38 grados aproximadamente, con una sensación térmica de los 40, es importante que esté siempre la gente hidratada, sobre todo si va estar en exposición al sol usar manga adecuada, bloqueador solar y estar muy pendientes de los niños y de los adultos mayores que es la población más vulnerable”.