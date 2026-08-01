$!Prevén que reparación de socavón en el Malecón de Mazatlán dure aproximadamente dos meses

MAZATLÁN._ La reparación del socavón que se formó el pasado 23 de junio sobre el Malecón de Mazatlán podría quedar concluida aproximadamente dos meses después de que inicien formalmente los trabajos de reconstrucción, informó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Martín Gallardo Noriega. El funcionario explicó que, aunque las labores han registrado algunos retrasos debido a las condiciones del mar de fondo y las recientes lluvias, las acciones preventivas implementadas en la zona han permitido evitar que el daño continúe ampliándose mientras se desarrollan los estudios técnicos necesarios para la obra.







En este sentido, señaló que el oleaje provocó el arrastre de algunos escombros colocados como parte de las medidas de contención, situación que fue atendida de manera inmediata por personal de Obras Públicas. “Por ahí en el tema del mar de fondo y este día de lluvia se generó un poco de escombro, pero inmediatamente al siguiente día fuimos y lo recogimos con la cuadrilla de Obras Públicas. La prevención que tenemos ahorita ha funcionado bien, la contención no ha generado un mayor socavón”, señaló. El director de Obras Públicas mencionó que actualmente el proyecto se encuentra en la fase de análisis técnico, detallando que ya concluyó el estudio de mecánica de suelos y ahora especialistas en estructuras trabajan en la revisión del diseño que permitirá definir la solución definitiva para la rehabilitación del tramo afectado.









En lo que respecta a los tiempos de ejecución, Gallardo Noriega estimó que la obra podría iniciar en aproximadamente dos semanas, siempre que las condiciones lo permitan, y tendría una duración cercana a los dos meses. “Concluida yo creo que en dos meses más adelante, iniciada yo creo que en dos semanas más adelante”, comentó. El socavón se registró el pasado 23 de junio sobre el paseo costero, provocando el colapso de una gran parte del Malecón, a la altura del cruce entre la Avenida del Mar y la Avenida de los Deportes, y desde entonces, el área permanece acordonada mientras el Ayuntamiento desarrolla los estudios y prepara el proyecto ejecutivo para su reparación definitiva.

Avanzan trabajos de rehabilitación en la Mujer Mazatleca La rehabilitación del Monumento a la Mujer Mazatleca continúa en su etapa preliminar, señaló Gallardo Noriega, quien destacó que actualmente las labores se concentran en el retiro del material excedente para dar paso a la colocación de nuevos elementos. El funcionario explicó que las cuadrillas trabajan en la limpieza y preparación del área intervenida, como parte del proceso previo a la reconstrucción de la glorieta, para posteriormente dar inicio con la remodelación. “Estamos ahorita en preliminares retirando todo el excedente de material, estamos retirando todo el material y en la etapa de suministro del nuevo material. En esa parte vamos”, expresó.





Asimismo, indicó que, una vez concluida esta fase, comenzará la colocación del nuevo material para continuar con la rehabilitación del emblemático punto del paseo costero, aunque por el momento no precisó una fecha para la conclusión de los trabajos. Finalmente, Gallardo Noriega mencionó que esta intervención forma parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana en el Malecón de Mazatlán, con el propósito de recuperar las condiciones de uno de los espacios más representativos de la ciudad y garantizar su adecuado funcionamiento y conservación.