Prevén que Subsecretario de Prevención de la Violencia y Gobernadora asistan a Jornadas de Paz en Villa Unión

Se tiene contemplado que el Subsecretario de Prevención de la Violencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Torruco Márquez y la Gobernadora del Estado, Yeraldine Bonilla Valverde, asistan a las Jornadas de Paz el próximo miércoles en Villa Unión, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Tenemos las Jornadas de Paz, el pasado 10 de junio estuvimos atendiendo el área de Urías en donde se hicieron 3 mil 556 atenciones a personas, 25 dependencias estuvieron presentes, de los tres niveles de Gobierno y se hace algo que se llama casa por casa por parte de los Sembradores de Paz, en el cual inmediatamente localizamos seis casos de emergencia social que se fueron puestos y canalizados a las dependencias correspondientes”, añadió.

Precisó que dichos casos de emergencia social son de violencia intrafamiliar, de drogadicción, casos extremos de abandono de adultos mayores, por ejemplo, todos estos casos se ven en las labores de acudir casa por casa por parte de los Sembradores de Paz inmediatamente se atienden y se les pone a salvo, por lo que es importante el trabajo que se está haciendo.

“Se ponen a disposición sobre todo al Departamento de Bienestar por parte del Municipio y del DIF Municipal, atención médica también hemos tenido que llevar de emergencia, ya entra Protección Civil, ya entran inmediatamente las ambulancias, se les otorga atención médica inmediata, hemos visto casos de deshidratación, hemos visto casos de abandono de menores y de adultos mayores, entonces inmediatamente se hacen las diligencias para que esas personas se puedan poner a salvo”, continuó.

En entrevista agregó que dicho programa ha sido muy exitoso ya que se ha realizado en Pradera Dorada, Santa Fe y el Urías y en total se han brindado más de 10 mil atenciones con la participación de instituciones de los tres niveles de Gobierno y la gente tiene cerca los apoyos, que eso es lo que se busca.

“En cuanto a zona rural vamos a estar en Villa Unión, este miércoles 17 vamos a estar en el Polideportivo y vamos a contar con presencia de autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, viene el licenciado Miguel Torruco, que es subsecretario de esta dependencia y contaremos potencialmente con la presencia de nuestra Gobernadora”, dio a conocer la Presidenta Municipal.

“Esta Jornada tiene como principal motivo dar un mensaje de cultura de paz entre la población y también hacemos diferentes jornadas, ahí mismo se hacen talleres, se ponen a disposición programas sociales, atención médica, vacunas, cortes de pelo, también se ponen a disposición de la gente diferentes despensas, muchísimas herramientas que son para el bienestar de la gente en general”.

Expresó que el mismo miércoles en Villa Unión se tendría un desarme voluntario por parte de la población, que también es parte del programa Jornadas de Paz.



Esperan buena ocupación hotelera para el verano

Tras manifestar que se está trabajando en el Operativo de Seguridad de Verano, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, agregó que se espera una muy buena ocupación hotelera del 80 por ciento mínima en este próximo periodo vacacional,

“Estamos ahorita trabajando en ese operativo, se prevé una muy buena ocupación hotelera del 80 por ciento de ocupación mínima, entonces todos los meses de julio y agosto tendremos aquí en Mazatlán la visita de turistas nacionales como internacionales, así es que tenemos que estar preparados”, añadió Palacios Domínguez.

“En el Operativo de Verano que se está trabajando en él dá lugar a que participe tanto Guardia Nacional, como la SSyPC, como Marina, como la Secretaría de Defensa, como también la Policía Estatal, la Policía Municipal, cuerpos de auxilio, Protección Civil y bueno, lo que se espera es que se tenga un verano tranquilo, un verano donde puedan disfrutar de Mazatlán al máximo”.