Prevén realizar fan fest del Mundial 2026 en el Parque Ciudades Hermanas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con la intención de ofrecer a los aficionados al futbol un espectáculo de convivencia en el cual pueda seguir los encuentros de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Mazatlán buscará realizar un “fan fest” en el Parque Ciudades Hermanas.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que para este evento el parque sería rehabilitado para convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos del futbol durante la justa mundialista.

Detalló incluso que el espacio contempla la transmisión de partidos y de otros eventos deportivos relacionados con la participación de la Selección Mexicana, con la finalidad de reunir a los aficionados en un ambiente familiar.

“Estamos previendo que el fan fest sea en el Parque Ciudades Hermanas, donde queremos rehabilitar el espacio para que las personas puedan ver los partidos. Ahí se podrán reunir todos los fanáticos del Mundial y tener un punto de encuentro”, comentó.

La Alcaldesa también señaló que este tipo de actividades permitirá que habitantes y visitantes vivan el ambiente mundialista en el puerto, aún cuando Mazatlán no será sede directa de los partidos del torneo.

Como parte de la ambientación del fan fest, Palacios Domínguez adelantó que se instalará un espacio temático relacionado con el Mundial que funcionará como punto fotográfico para los asistentes, iniciativa que contará con el respaldo de la empresa Dportenis.

“Vamos a tener un ‘photo opportunity’ alusivo al Mundial con el apoyo de Dportenis, pero por lo pronto, el fan fest será ahí (Ciudades Hermanas) y más adelante daremos a conocer todos los detalles”, expresó.

La Presidenta Municipal destacó que el Mundial representa una oportunidad importante para la promoción turística del País y del puerto, ya que miles de visitantes viajarán a México para presenciar los encuentros.

En este sentido, recordó que Mazatlán cuenta con conectividad aérea con las ciudades mexicanas sedes del torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que abre la posibilidad de atraer a aficionados que busquen combinar su visita al Mundial con una estancia turística en el destino.