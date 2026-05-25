Prevén temperaturas de 37 a 42 grados durante la semana en Sinaloa

Debido a cielos despejados y poca nubosidad, la última semana del mes de mayo estará dejando temperaturas entre los 37 y 42 grados en la parte centro y norte de Sinaloa, mientras que en Mazatlán, Escuinapa y Concordia, el clima ya superó los 34 grados.

Lo anterior fue confirmado por el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Osuna Tirado, quien reiteró el llamado a poner especial atención en niños y adultos mayores con el tema de la hidratación, ya que los golpes de calor pueden presentarse en cualquier situación, incluso en los hogares.

“Vamos a andar entre los 37 a los 42 grados aproximadamente en lo que es esta semana. Obviamente va a estar incrementando conforme pase la semana, por lo tanto es importante que estemos pendientes de los niños y los adultos mayores, especialmente cuando andemos en calle; hay que asegurarse que salgan bastante hidratados y que no se expongan por tiempo prolongados al sol si no es necesario”, expresó Osuna Tirado.

En cuanto a la sensación térmica, señaló que el puerto ya alcanzó una temperatura de 39 grados provocadas por un 65 por ciento de humedad en el aire.

Mientras que los vientos registran una velocidad máxima de 19 kilómetros por hora en promedio, haciendo que por momentos entre aire a las casas.

Asimismo, extendió recomendaciones para todas aquellas personas que trabajen en la calle o al aire libre, especialmente a los obreros de la construcción, a quienes piden usar ropa adecuada mientras se expongan al sol durante el día; mientras que exhortan a los supervisores a siempre estar al pendiente de sus contratados.

“Si van a estar por tiempo prolongados al sol, obviamente usar ropa manga larga adecuada, bloqueador solar y sobre todo tener bastante hidratación con ellos para evitar que tengamos alguna incidencia. Sabemos que se vienen altas temperaturas, tenemos bastante humedad el día de hoy y por eso deben estar muy al pendiente los jefes de seguridad que están con la supervisión de los trabajadores”.



Sin incidentes por el calor en El Faro

Óscar Osuna Tirado comentó que hasta el momento no se han presentado incidentes de golpes de calor a personas que suben a El Faro en horarios de altas temperaturas, aunque es la administración del lugar quien se encarga de tomar medidas de prevención como cierres temporales o recomendaciones a visitantes.

“Nosotros ayudamos con la labor de prevención y con los rescates en caso de ser necesario, pero ya lo que es el tema del cierre y aperturas como medida preventiva, ya lo estará haciendo lo que es la administración de El Faro, lo cual que es positivo porque siempre hay que cuidar a la gente que acude”.

“Sabemos que hay personas que tienen las capacidades para poder subir a mediodía, pero hay otros que por desconocimiento suben y a medio camino se les presenta alguna fatiga o alguna lesión por el tema del sol. Hasta ahorita no hay descompensación, únicamente agotamiento, así que no hemos tenido ningún problema en el Faro”.