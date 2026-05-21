Prevén temporada activa de Ciclones Tropicales 2026 en el Pacífico por fenómeno de ‘El Niño’

Se pronostica que la intensidad del fenómeno de “El Niño” para el presente año será muy fuerte, por lo que también se prevé una Temporada de Ciclones Tropicales 2026 muy activa en el Océano Pacífico, manifestó el meteorólogo del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Pablo Cerón Hernández.

“Lo interesante de este fenómeno es que pudiera estar alcanzando una intensidad muy fuerte con temperaturas que serían anómalamente calidad de 2 grados por arriba del promedio y pues prontamente 6 años anteriormente se han presentado eventos similares, incluso algunos modelos de pronóstico sugieren que las anomalías pudieran ser incluso de hasta 3 grados Centígrados y de esa manera ser un evento histórico el desarrollo de este fenómeno”, añadió Cerón Hernández.

En su intervención en la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil de Mazatlán realizada cerca de las 11:00 horas de este jueves en la Sala de Cabildo y con la asistencia de mandos, titulares o representantes de instituciones de los tres niveles de gobierno y de organismos de auxilio y socorro, así como de agrupaciones civiles que integran dicho Consejo, agregó que actualmente en las costas de México y Sinaloa se observan temperaturas de entre 27 a 31 grados Centígrados.

“Entonces las condiciones oceánicas ya están presentes para que se comiencen a formar estos sistemas y únicamente estaríamos esperando que incremente la humedad para que pudieran estarse presentando estas perturbaciones”, añadió al presentar las perspectivas de la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 en esta sesión donde también se entregó el plan a aplicar en esta temporada.

Recordó que a los ciclones tropicales se les asigna un nombre cuando alcanzan la categoría de tormenta tropical, cuando sus vientos sean mayores a 63 kilómetros por hora y posteriormente se usa la escala Saffir-Simpson para asignarles una categoría que va de la uno a la cinco.

Para la presente temporada el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la formación de 18 a 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico de los cuales nueve a 10 pudieran ser tormentas tropicales, cinco a seis alcanzar la categoría de huracán 1 a 2 en la escala Saffir Simpson y cuatro o seis ser huracanes intensos categoría 3, 4 y 5, recordó.

“Este pronóstico se encuentra por arriba del promedio climatológico que es de 15 a 16 ciclones tropicales, por lo que esta temporada se observa activa”, añadió Cerón Hernández.

“Esta mañana la Administración Atmosférica y Oceánica (NOAA) emitió igual su pronóstico para la temporada 2026, ellos están indicando la formación de 15 a 22 ciclones tropicales con nombre en lo que viene siendo el Océano Pacífico y esto refuerza el pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico de que la temporada pudiera ser activa en este Océano”.

El primer ciclón que alcance la categoría de tormenta tropical llevaría por nombre Amanda y posteriormente seguirán nombres en orden alfabético dependiendo cómo se vayan desarrollando, dio a conocer.

“Respecto a los ciclones tropicales que han impactado Sinaloa, como bien lo mencionaba la Presidenta, Mazatlán ocupa el segundo lugar a nivel Estado con ocho impactos directos a lo que viene siendo las costas de este municipio y en primer lugar lo lidera Ahome con 11 ciclones tropicales en el periodo de 1849 al 2025”, precisó.

“Con respecto a en qué meses se tienen probabilidad de impacto en costas de Sinaloa lo que muestra la climatología es que septiembre y octubre son los meses en que se tiene esa mayor probabilidad de impacto por ciclones tropicales, tan sólo en el mes de octubre se han tenido 25 ciclones tropicales que han impactado costas de Sinaloa, igual en el periodo de 1949 a 2024”.

Reiteró que en lo que resta de la semana los modelos de pronóstico sugieren que al menos en los municipios del sur de Sinaloa se van a mantener condiciones para lluvias ligeras similares a lo que se ha observado este jueves, pero el viernes o madrugada del sábado pudieran intensificarse a precipitaciones pluviales moderadas de 5 a 25 milímetros en la costa de Mazatlán, en San Ignacio ya pudieran estarse presentando lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, lo mismo que en zona de montaña de Mazatlán y Concordia que limita con Durango.

En su mensaje, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez recalcó que la realidad geográfica es que Mazatlán está en una posición expuesta ante la temporada de lluvias y se debe asumir con mucha responsabilidad.

“Por eso agradezco de todo corazón la presencia de cada uno de ustedes, ya escucharon a nuestro director Roy Navarrete que nos decía que esta ha sido la sesión municipal más concurrida a la que ha asistido y eso demuestra el compromiso de los mazatlecos que estemos preparados y conscientes y poniendo nuestro granito de arena y por eso les agradezco que estén todos aquí el día de hoy”, expresó Palacios Domínguez.

“Esta sesión nos da el panorama que necesitamos para actuar con inteligencia y con tiempo, pues nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum ha puesto la resiliencia de los municipios costeros como prioridad nacional, aquí quiero valorar la fuerza de seguridad federales que nos acompañan, nuestras Fuerzas Armadas que a través del Plan DN III-E y el Plan Marina están siempre listos para reforzar el trabajo en conjunto”.

Subrayó que se lleva a esta sesión con trabajo muy adelantado y con respaldo institucional de los tres niveles de gobierno.y Mazatlán se alinea a la estrategia estatal y la hace propia.

“En el municipio el trabajo preventivo ya está en marcha, tenemos ocho refugios temporales de primera instancia listos y operativos con capacidad para más de 3 mil personas distribuidos en la ciudad y en las sindicaturas, por eso también valoro mucho la presencia de los síndicos presentes, llevamos 36 kilómetros de limpieza de canales ejecutados, un trabajo que no se ve, pero que protege directamente a las colonias que históricamente se inundan cuando llegan las lluvias intensas”, reiteró.

“La prevención es la mejor inversión que podemos hacer, cada kilómetro de canal limpio y cada protocolo revisado es una familia en menos riesgo cuando llegue un fenómeno meteorológico”.

En tanto que el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, dijo que este día se está presentando ante integrantes de dicho Consejo y ante la ciudadanía lo que es la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 que realmente trae indicadores impresionantes para Sinaloa y desde febrero y marzo la ciencia ya se había expresado cómo venían las lluvias y ciclones tropicales.

“Componentes impresionantes, las temperaturas también que el histórico nos marca de 3.5 por arriba de lo normal en la temperatura ambiente y la del mar, cuáles son estos indicadores: uno es la presencia del fenómeno de ‘El Niño’, y ¿qué es ‘El Niño’?, temperaturas más cálidas en el Pacífico mexicano, por ahí se expresó algún modelo de pronóstico, el europeo, que dice que tenemos aproximadamente 140 años que no se habían presentado estos indicadores”, continuó Navarrete Cuevas.

“También el Golfo de California ahorita representa y también están presentes las temperaturas por arriba de lo normal, quiere decir que están las condiciones ya para formarse cualquier fenómeno natural el cualquier momento, ¿qué falta?, la presencia del Monzón Mexicano, que es otro fenómeno natural que sopla viento y ese viento viene acompañado de humedad y con estas temperaturas que tenemos seguramente en cualquier momento, como el día de hoy ya nos llovió aquí en Mazatlán, se nos generan inestabilidades atmosféricas, se instala también el canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental”.

Dijo que Sinaloa está esperando lluvias, las presas están al 15.7 por ciento de su capacidad de almacenamiento, se tienen 16 municipios con sequía, también se está en temporada de incendios forestales y las precipitaciones pluviales ayudan a mitigar esta problemática y también beneficia al sector primario, por lo que si la naturaleza hace lo propio la sociedad y gobierno deben organizarse porque la gestión de riesgos y protección civil es una responsabilidad compartida.