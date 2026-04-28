Prevén temporada con hasta 21 huracanes en el Pacífico Mexicano

Con una previsión de fenómenos naturales mayor a la del año pasado, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que la temporada de ciclones tropicales 2026 podría dejar hasta 21 huracanes en la zona del Océano Pacífico en México, superando las expectativas en el Atlántico.

Luis Torres Alarcón, meteorólogo local en Mazatlán, indicó que todas estas previsiones se dieron a conocer durante un evento nacional de Protección Civil, donde además de prevenir desastres en las costas del País, también se dejó claro que los fenómenos tropicales de este año serían mayores a lo vivido en 2025.

“La semana pasada se llevó a cabo en Veracruz el Congreso Nacional de Protección Civil. Ahí estuvo nuestro coordinador, el maestro Fabián Vázquez Romaña, y en ese evento se dio a conocer que la temporada de ciclones tropicales para este 2026, dejará mucho más actividad en el Océano Pacífico que en el Atlántico”, dijo Torres Alarcón.

“Se espera que rebasemos la normalidad, que generalmente es como de 15 ciclones tropicales al año. Esta temporada 2026, esperan que rebasemos esa cifra, que sean entre 18 a 21 ciclones tropicales para el Pacífico; mientras que en el Atlántico estará dentro de lo normal, un poquito bajo, es decir, de 11 a 15 ciclones tropicales”.

Mencionó que las previsiones también hablan de un fenómeno de El Niño muy activo en los siguientes meses del año, el cual es un fenómeno oceánico atmosférico que trae lluvias en un momento exacto.

En tanto, Sinaloa podría verse afectado por esta situación, ya que es el tercer estado con mayor nivel de impacto directo de tormentas en México.

”Se espera que en el segundo semestre del año; para mayo, junio, julio, tengamos lo que es el fenómeno de El Niño. Ahorita estamos actualmente en fase neutra, y pues, haciendo análisis de otros años que hemos tenido con El Niño, se prevé que tengamos una actividad ciclónica muy activa, en cambio, a diferencia de la cuenca del Atlántico, que es menos”.

”Haciendo un recuento de la historia de lo que es el Pacífico Mexicano, en lo que es Sinaloa, nos encontramos en el tercer lugar de impactos ya sea directos o indirectos, sólo por debajo de lo que es la península de Baja California y la península de Quintana Roo. Entonces, estamos en una zona muy propensa a ciclones tropicales; aunque no se sabe cuántos van a pegar de manera directa o indirecta, eso se sabe con el tiempo”.

En el tema del calor, Torres Alarcón informó que Sinaloa sigue siendo víctima de las ondas de calor provocadas por los anticiclones, mientras que en Mazatlán las altas temperatura alcanzan ya los 32 grados con posibilidad de aumentar, esto derivado a la poca nubosidad del cielo.

”Hemos sido afectados por la onda de calor, esto derivado al anticiclón que cubre gran parte del territorio nacional, ocasionando que se presenten estas altas temperaturas en gran parte del territorio nacional y pues Sinaloa no es la excepción”.

”Aquí en Mazatlán no hemos sido golpeados tan severamente como es el centro y norte del Estado, que ahí en esos lugares sí han rebasado temperaturas por arriba de los 40 grados. Aquí hemos tenido temperaturas máximas entre los 30 y 32 grados, derivado a que no tenemos nubosidad por el anticiclón, ocasionando que se alejen las nubes y los rayos del sol son más directos”.

Se espera que conforme avancen los días, continúe la onda de calor trayendo altas temperaturas en todo el Estado de Sinaloa y pues en gran parte del territorio nacional, especialmente en la zona rural del sur de Sinaloa, donde se han reportado temperaturas entre los 34 y 35 grados centígrados.