Prevén un fin de semana con lluvias para Mazatlán; lluvia del miércoles fue un adelante, señalan

La lluvia ligera de 5.6 milímetros que aplacó un poco el calor en la noche del miércoles en Mazatlán, fueron ocasionadas por el monzón mexicano, circulaciones ciclónica y una vaguada de la atmósfera, además del canal de baja presión que se conjugaron reportó Luis Torres Alarcón, encargado del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional en el puerto.

“Tuvimos una lluvia ligera de 5.6 milímetros, es lo que registramos en la región y continuamos con el pronóstico de precipitaciones para el día de hoy y el fin de semana que serían un poquito más intensas las lluvias”.

De acuerdo con el pronóstico de Torres Alarcón, dijo que este jueves también lloverá en las próximas horas, así que pidió prevenirse para no ser sorprendidos fuera de casa en la calle.

Además de anticipar para quienes tienen planes de fin de semana, que tomen en cuenta la probabilidad de arriba del 80 por ciento de que continuarán las lluvias, pero más intensas

“Serán lluvias de moderadas a fuertes lo que nos muestra el modelo del servicio Meteorológico Nacional. Tendremos al parecer un fin de semana algo lluvioso”, abundó.

Detalló que este clima es consecuencia de que el pasado lunes se activó el monzón mexicano en combinación con otros factores como las circulaciones ciclónicas y una vaguada en niveles altos de la frontera y el canal de baja presión y que esto conjugado está generando las condiciones lluviosas para todo el sur y centro de Sinaloa.

Expuso que a diferencia de las lluvias de dos horas del miércoles, que iniciaron alrededor de las 19:00 horas, a las anteriores de la semana pasada que fue dispareja, la cantidad de agua fue mayor y en toda la ciudad.

También comentó que la tendencia del pronóstico se estará repitiendo en el centro y sur del Estado.

La prevención ante el pronóstico de tormentas eléctricas y lluvias intensas para este fin de semana en Mazatlán es fundamental para salvaguardar la seguridad, aconsejó Torres Alarcón.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que los efectos del monzón mexicano y canales de baja presión provocarán un alto porcentaje de precipitaciones, con probabilidades de lluvia de hasta el 95 por ciento el viernes por la noche y tormentas fuertes durante el sábado, así que podrían presentarse acumulados de agua, encharcamientos severos, inundaciones en zonas bajas y corrientes peligrosas en vialidades clave.

Así que llamó a mantenerte informado a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional del agua para proteger su vida y patrimonio.

Emitió algunas recomendaciones, desde evitar cruzar calles inundadas, no transitar en zonas críticas como la Avenida Rafael Buelna o fraccionamientos propensos a inundarse, reducir la velocidad al conducir, mantener encendidas las luces bajas y aumenta la distancia de frenado, no estacionarse cerca de arroyos porque el nivel del agua en canales urbanos puede incrementarse en cuestión de minutos.

Así también, sugirió alejarse de postes y cables caídos o estructuras metálicas y a los bañistas, respetar las banderas que alertan de zonas peligrosas.