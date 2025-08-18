$!PRI ‘abre las puertas’ al PAN, PAS y Movimiento Ciudadano para una alianza en el 2027

MAZATLÁN._ Las puertas del Partido Revolucionario Institucional están abiertas para una alianza para las elecciones del 2027 con los partidos Acción Nacional, Sinaloense y Movimiento Ciudadano no nada más para la gubernatura de Sinaloa, sino también para presidencias municipales y diputaciones locales y federales y las y los candidatos serán quienes estén mejor posicionados en las encuestas independientemente del partido al que pertenezcan, dijo el presidente del PRI en la entidad, César Emiliano Gerardo Lugo.
“Si somos alianza el PAN, el PRI, el PAS, MC, que es lo que se busca, puede ser un candidato de cualquiera de esos cuatro partidos siempre y cuando muestre que tenga un candidato o candidata que garantice ganar la elección, entonces no habremos de cerrarnos ninguno de los cuatro partidos políticos a que la opción sea una opción viable y que nos pueda dar la garantía del triunfo”, añadió Gerardo Lugo.
En la conferencia en este puerto donde la dirigencia estatal y municipal del PRI manifestó su respaldo a la Regidora priista Maribel Chollet Morán en la demanda que presentó ante la Auditoría Superior del Estado con las recurrentes faltas de integrantes del Comité de Adquisiciones del Gobierno de Mazatlán, agregó que recientemente acudió al 13 aniversario del Partido Sinaloense y tiene mucha comunicación con cada una de las dirigencias de los partidos de oposición y este lunes tendría una reunión con la dirigente del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, que vive en este puerto.
“Porque de eso se trata, se trata de tener la mayor comunicación, por supuesto que cada uno de nosotros sigamos construyendo desde nuestros partidos, desde nuestras trincheras la fortaleza estructural para garantizar a que sean nuestros candidatos y candidatas un triunfo en cada una de las posiciones, el tema del PAS nosotros recibimos la invitación para celebrar el 13 aniversario del PAS, recordemos que el PAS fue nuestro aliado en el 2024 y claro que queremos ser aliados en el 2027, las puertas del PRI para la alianza están abiertas, nosotros somos pro alianza, creemos en la alianza porque lo hemos dicho claramente”, reiteró el dirigente estatal del PRI.
Expresó que si como partido pensaran de manera individual en el beneficio partidario no quisieran una alianza sino ir solos porque cuando cualquier partido va sólo en las elecciones tiene mayores posibilidades de obtener mayor votación, mayor número de plurinominales en el Congreso del Estado, en los cabildos y más participación por parte de sus militantes y simpatizantes, pero cuando van en una alianza de cuatro votos nada más les roca uno porque se divide entre el número de partidos, por lo que el PRI se está yendo a una cuarta parte de la votación.
“Aun así nosotros estamos poniendo por encima y anteponiendo y priorizando primero que nada el bienestar de las familias sinaloenses, que las familias sinaloenses tengan la calidad de vida que merecen, que realmente tengan las garantías de seguridad, salud que merecen, por eso nosotros no estamos anteponiendo nuestros beneficios o proyectos personales antes que pensar en las familias sinaloenses y por supuesto estamos abiertos a esa alianza”, subrayó Gerardo Lugo.
También precisó que ya lo ha comentado con algunas dirigencias partidistas que donde uno de ellos cuente con candidaturas fuertes o cuadros importantes en los municipios o en los distritos locales y federales habrán de tener la opción como partido político de siglar esa candidatura y si algún otro de los partidos de la alianza tiene un cuadro fuerte en alguno de esas demarcaciones claro que estarán de acuerdo en apoyar dicha alianza.
“Pero por supuesto que esto lo va indicar las encuestas que en su momento hagamos, también podría decirle claramente a nuestros militantes y simpatizantes con lo que respecta al PRI el por qué se están tomando ese tipo de decisiones, que sean las mejores decisiones y por supuesto estamos abiertos a ellas, no nos cerraremos aunque no sea de nuestro partido, si hay un cuadro que realmente garantice ganar un municipio, un Distrito Local o federal o la Gubernatura claro que nosotros nos sumaremos a ello”, reiteró.
“Y por supuesto que estamos seguros que también los partidos con los que pudiéramos hacer una alianza rumbo al 2027 estamos seguros que también ponderarían primero esa parte, que si hay un cuadro importante del PRI que pueda garantizar ganar un distrito local o federal o la Gubernatura estoy seguro que habrán de sumarse”.
En la conferencia de prensa en la que también estuvo la secretaria general del PRI en Sinaloa, Liliana Cárdenas; el dirigente de ese partido en Mazatlán, José Luis Arreola; la Regidora Maribel Chollet Morán y el ex Diputado federal y ex Alcalde de Elota, Germán Manjarrez, el dirigente estatal del partido tricolor manifestó que en el 2027 no van a jugar por jugar, sino que van a jugar para ganar.
También manifestó que se tienen las puertas abiertas para candidatos del sector privado.
Entre los posibles candidatos a la Gubernatura por el PRI para el 2027 se mencionó en la conferencia de prensa a la Senadora Paloma Sánchez, al Diputado federal Mario Zamora, en lo local a la presidencia municipal de Mazatlán a la Regidora Maribel Chollet, el mismo Germán Escobar en alguna candidatura, lo mismo que Bernardino Antelo, entre otros.
En el 2021 esos cuatro partidos realizaron una alianza en Sinaloa donde llevaron como candidato a la Gubernatura al ahora Diputado federal Mario Zamora y para la Alcaldía de Mazatlán al empresario hotelero Guillermo Romero Rodríguez, entre otros.