$!PRI ‘abre las puertas’ al PAN, PAS y Movimiento Ciudadano para una alianza en el 2027

MAZATLÁN._ Las puertas del Partido Revolucionario Institucional están abiertas para una alianza para las elecciones del 2027 con los partidos Acción Nacional, Sinaloense y Movimiento Ciudadano no nada más para la gubernatura de Sinaloa, sino también para presidencias municipales y diputaciones locales y federales y las y los candidatos serán quienes estén mejor posicionados en las encuestas independientemente del partido al que pertenezcan, dijo el presidente del PRI en la entidad, César Emiliano Gerardo Lugo.

“Si somos alianza el PAN, el PRI, el PAS, MC, que es lo que se busca, puede ser un candidato de cualquiera de esos cuatro partidos siempre y cuando muestre que tenga un candidato o candidata que garantice ganar la elección, entonces no habremos de cerrarnos ninguno de los cuatro partidos políticos a que la opción sea una opción viable y que nos pueda dar la garantía del triunfo”, añadió Gerardo Lugo.

En la conferencia en este puerto donde la dirigencia estatal y municipal del PRI manifestó su respaldo a la Regidora priista Maribel Chollet Morán en la demanda que presentó ante la Auditoría Superior del Estado con las recurrentes faltas de integrantes del Comité de Adquisiciones del Gobierno de Mazatlán, agregó que recientemente acudió al 13 aniversario del Partido Sinaloense y tiene mucha comunicación con cada una de las dirigencias de los partidos de oposición y este lunes tendría una reunión con la dirigente del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, que vive en este puerto.

“Porque de eso se trata, se trata de tener la mayor comunicación, por supuesto que cada uno de nosotros sigamos construyendo desde nuestros partidos, desde nuestras trincheras la fortaleza estructural para garantizar a que sean nuestros candidatos y candidatas un triunfo en cada una de las posiciones, el tema del PAS nosotros recibimos la invitación para celebrar el 13 aniversario del PAS, recordemos que el PAS fue nuestro aliado en el 2024 y claro que queremos ser aliados en el 2027, las puertas del PRI para la alianza están abiertas, nosotros somos pro alianza, creemos en la alianza porque lo hemos dicho claramente”, reiteró el dirigente estatal del PRI.

Expresó que si como partido pensaran de manera individual en el beneficio partidario no quisieran una alianza sino ir solos porque cuando cualquier partido va sólo en las elecciones tiene mayores posibilidades de obtener mayor votación, mayor número de plurinominales en el Congreso del Estado, en los cabildos y más participación por parte de sus militantes y simpatizantes, pero cuando van en una alianza de cuatro votos nada más les roca uno porque se divide entre el número de partidos, por lo que el PRI se está yendo a una cuarta parte de la votación.