PRI Mazatlán ve licencia de Rocha Moya como ‘el principio del fin’ de Morena

MAZATLÁN._ Tras darse luz verde a la solicitud de licencia del Gobernador Rubén Rocha Moya para dejar el cargo mientras se realizan investigaciones en su contra, el PRI en Mazatlán calificó este movimiento como el principio del fin de Morena y la gran oportunidad de devolverle la paz a los sinaloenses.

La dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional, Maribel Chollet Morán, reiteró que estas acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve allegados a Morena deben terminar en la llegada de justicia para la sociedad mexicana, pues afirmó que la llegada del partido al poder trajo pactos de impunidad que le arrebataron la paz a la gente.

“Es el principio del fin para Morena, para el oficialismo; se derrumba el Gobernador y el primer paso está dado. Sin embargo, no es suficiente para las y los sinaloenses que hemos clamado paz y tranquilidad. Necesitamos que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley para aquel que en el 2021, a través del uso del poder fáctico y del pacto criminal, empeñó al estado”, dijo.

“Todos mis compañeras y compañeras lo dijimos, que era la desgracia más grande que le pudo ocurrir a Sinaloa. Nunca nos equivocamos. Las instancias internacionales tomaron nota de ello y, gracias a eso, hoy nos vuelve la esperanza en la posibilidad de que reciban el castigo que se merecen, que se rompa el pacto de impunidad y el pacto con el crimen organizado que hizo el Gobernador Rocha para llegar, arrebatando el poder en Sinaloa”.

Asimismo, Chollet Morán declaró que los últimos dos años de violencia en Sinaloa son un reflejo de los malos tratos que el Gobernador y sus mandatarios sembraron, comenzando por la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018, a quien acusa de haber dado la orden para que el propio Rocha Moya presentara la solicitud de licencia el viernes.

“Esperamos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenga totalmente completos los expedientes en donde se les acusa, se les señala, y no solamente a 10, empezando por el Gobernador. El clan Rocha es la punta del iceberg de la impunidad que en el 2018 sembró López Obrador en México. Queremos que se haga justicia y justicia plena, que caiga quien caiga y que sobre él sea todo el peso de la ley”, apuntó.

“Esperamos que se haga justicia y que no solamente quede en una solicitud de licencia. En Palenque se dio la autorización para que solicitara esa licencia, pero también en ello deben haber comprometido que la Fiscalía General de la República le daría el manto de impunidad al que se han acogido todos los morenistas del País y de Sinaloa”.



NO DAN VOTO DE CONFIANZA A YERALDINE

Sobre la confirmación de Yeraldine Bonilla Velarde como Gobernadora interina de Sinaloa, Chollet Morán señaló no tener dudas de que dicha decisión fue una imposición del grupo en el poder, ya que debido a su cercanía con Rocha Moya, no representa alguna posibilidad de cambio real para el sinaloense.

“(Seguirá) una ingobernabilidad como la que hemos tenido, una crisis profunda que se vive todos los días en las calles de Mazatlán y de todos los municipios de nuestro estado, y que desafortunadamente la persona a la que hoy nombran sustituta no representa para nada la oportunidad o la posibilidad de que sea algún cambio. Es solamente una pieza más para que Rubén Rocha Moya siga moviendo las piezas de los títeres que deja adentro atendiendo y acatando sus instrucciones”.

La líder priista mencionó que a pesar de que Bonilla Velarde es la primera Gobernadora mujer en la historia del estado, no se siente representada de ninguna forma ante los ideales que Morena instruye en su bancada.

Por tanto, reafirmó que en el PRI Mazatlán no hay voto de confianza para ella y las decisiones que pueda tomar.

“No me representa ni como mujer, mucho menos la forma en la que le toca arribar bajo esta circunstancia vergonzosa para Sinaloa. Es un terrible capítulo en la historia de Sinaloa, la que ha marcado Morena y el legado que les ha dejado también López Obrador en el País. Ha sido verdaderamente una herencia maldita para México, así como la que deja Rocha Moya para Sinaloa”, apuntó.

“No solamente no le damos el voto de confianza, estamos totalmente en contra de la imposición que el Congreso nuevamente hoy hizo, acatando la instrucción que les dejó Rocha Moya”.