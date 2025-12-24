$!Primer incendio por pirotecnia en Mazatlán alerta sobre riesgos en fiestas decembrinas

El inicio de las celebraciones decembrinas en Mazatlán ya dejó su primer percance de la temporada relacionado con el uso de pirotecnia, el cual fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán y encendió las alertas ante los riesgos que estas prácticas representan. De acuerdo con el comandante de Bomberos, Saúl Robles Chávez, este hecho confirma el peligro que año con año acompañan estas prácticas durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Robles Chávez indicó que el percance se registró alrededor de las 21:00 horas en el Fraccionamiento Chonita, donde se reportó el incendio de una casa habitación y al atender la emergencia, vecinos informaron a bomberos que, momentos antes, un grupo de jóvenes quemaban pirotécnica frente al domicilio afectado. “Testigos comentaron que, tras la quema de pirotecnia, comenzaron a salir humo y llamas de la vivienda, lo que nos deja un antecedente preocupante sobre los riesgos de estos artefactos”, comentó. “El uso de pirotecnia siempre deriva en situaciones de riesgo como incendios o lesiones en las personas, y lamentablemente ya tenemos reportes de menores afectados por esta causa en otros municipios”, señaló. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el comandante señaló que la vivienda estaba habitada y que las pérdidas materiales fueron totales, al consumirse todo lo que se encontraba en su interior.