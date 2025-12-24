$!Primer incendio por pirotecnia en Mazatlán alerta sobre riesgos en fiestas decembrinas

El inicio de las celebraciones decembrinas en Mazatlán ya dejó su primer percance de la temporada relacionado con el uso de pirotecnia, el cual fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán y encendió las alertas ante los riesgos que estas prácticas representan.
De acuerdo con el comandante de Bomberos, Saúl Robles Chávez, este hecho confirma el peligro que año con año acompañan estas prácticas durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.
Robles Chávez indicó que el percance se registró alrededor de las 21:00 horas en el Fraccionamiento Chonita, donde se reportó el incendio de una casa habitación y al atender la emergencia, vecinos informaron a bomberos que, momentos antes, un grupo de jóvenes quemaban pirotécnica frente al domicilio afectado.
“Testigos comentaron que, tras la quema de pirotecnia, comenzaron a salir humo y llamas de la vivienda, lo que nos deja un antecedente preocupante sobre los riesgos de estos artefactos”, comentó.
“El uso de pirotecnia siempre deriva en situaciones de riesgo como incendios o lesiones en las personas, y lamentablemente ya tenemos reportes de menores afectados por esta causa en otros municipios”, señaló.
Aunque no se reportaron personas lesionadas, el comandante señaló que la vivienda estaba habitada y que las pérdidas materiales fueron totales, al consumirse todo lo que se encontraba en su interior.
Robles Chávez recordó que el uso de juegos pirotécnicos no solo provoca incendios, sino también lesiones graves, particularmente en menores de edad, quienes son en su mayoría los que hacen uso de estos.
“No solo las explosiones son peligrosas; artefactos como las cebollitas generan chispas que han provocado incendios en patios y dentro de las casas”, señaló.
“La fricción puede activar las cebollitas cuando los niños las cargan en los bolsillos, provocando quemaduras graves, por eso insistimos en que no son inofensivas”, agregó.
En este contexto, el comandante insistió en la campaña preventiva ‘Festeja Seguro’ que el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán promueve a decir no al uso de pirotecnia como una forma responsable de celebrar Navidad y Año Nuevo.
Robles Chávez también hizo énfasis en otros riesgos comunes durante estas fechas, particularmente los incendios derivados de descuidos en la cocina, indicando que el horario de mayor incidencia para este tipo de emergencias es de las 14:00 a las 20:00 horas, cuando las familias preparan cenas y comidas tradicionales.
“Durante estas fechas, uno de los horarios más críticos es de las dos de la tarde a las ocho de la noche, cuando la gente cocina y deja la estufa o el horno sin supervisión, además de que al usar gas LP, es indispensable utilizar mangueras de alta presión y evitar las de plástico, ya que generan muchas emergencias”, comentó.
Finalmente, el comandante reiteró que la prevención y la responsabilidad ciudadana son clave para lograr un saldo blanco durante las festividades y evitar tragedias que pueden prevenirse.