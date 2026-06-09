Primeras lluvias de la temporada podrían llegar a Mazatlán a partir del miércoles: meteorólogo

Tal y como estaba previsto, las primeras lluvias de la temporada podrían comenzar a registrarse durante esta semana en el estado de Sinaloa, incluyendo probabilidades de precipitaciones ligeras para Mazatlán a partir del miércoles, informó el meteorólogo local Luis Torres Alarcón.

Explicó que actualmente las condiciones de lluvia son favorables debido a la humedad proveniente del Océano Pacífico, la inestabilidad atmosférica generada por sistemas meteorológicos activos y la presencia de un canal de baja presión sobre la región.

“Se espera que esta semana arranquemos con las precipitaciones del mes de junio, que sería a partir de la madrugada del día miércoles. Se estarían presentando algunas precipitaciones, principalmente en la zona serrana, derivado a la humedad que está generando el Pacífico y a un canal de baja presión”, señaló Torres Alarcón.

Aunque para Mazatlán la probabilidad es menor, el especialista indicó que existe probabilidad de lluvias ligeras durante el resto de la semana. Añadió que las precipitaciones más importantes se esperan en la zona serrana del estado y en municipios del norte como Choix, donde podrían registrarse acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, Torres destacó que durante el fin de semana se presentó una disminución en comparación con los primeros días de junio, cuando se alcanzó la temperatura más alta del mes con 35.12 grados centígrados; situación que se sumó a las condiciones de humedad en el ambiente.

“Tomamos un break este fin de semana. Tuvimos una máxima de 31.8 grados centígrados y para el resto de la semana estaremos entre los 29 y 31 grados, aunque esto dependerá de las precipitaciones que se lleguen a presentar. Mientras que la humedad en la costa de Mazatlán se mantienen entre el 60 y 70 por ciento”.

El meteorólogo también alertó sobre la persistencia del mar de fondo en las playas de Mazatlán. Señaló que para este martes y miércoles se espera oleaje elevado de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa sinaloense, por lo que recomendó a bañistas y embarcaciones menores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

Respecto a la temporada de ciclones tropicales, explicó que la tormenta tropical “Boris” tocó tierra la madrugada de este martes entre Oaxaca y Guerrero, aunque actualmente ya se degradó a baja remanente. En tanto, la tormenta tropical Cristina permanece activa, pero alejada del territorio nacional, por lo que no representa riesgo para Sinaloa.

“Tenemos también activa la tormenta tropical Cristina, pero muy alejada del territorio mexicano. Se espera que sus efectos no alcancen a llegar al territorio mexicano y que impacten por el Centroamérica. Tras el impacto, tal vez los remanentes de Cristina pudieran llegar a lo que es la zona de Chiapas solamente”.