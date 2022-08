Privados buscan quedarse con el mercado eléctrico, advierte Bartlett en Mazatlán

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, advirtió que los privados intentan quedarse con el mercado de la energía eléctrica en México, y desplazar al Estado.

“El Presidente de la República ha expresado desde años antes de ser Presidente la necesidad de fortalecer y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad de todos los intentos privatizadores que lo que buscan es quedarse con el mercado eléctrico, eliminar a la gran empresa nacional y hacer un gran negocio con la electricidad”.

Agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su defensa de dicha paraestatal de los intentos privatizadores, que lo que buscan es quedarse con el mercado eléctrico del País.

“Lo que hemos platicado esta mañana (con los trabajadores de la región noroeste de la CFE) le quiero decir señor Presidente que lo hacen con mucho gusto, se sienten muy contentos de que el Presidente venga a platicar con ellos”, continuó Bartlett Díaz en su mensaje en el encuentro con trabajadores de la CFE en la Termoeléctrica “José Aceves Pozos”, en este puerto, donde se presentó el programa “Internet para Todos” para la región noroeste del País.

En el evento, realizado cerca de las 11:30 horas de este domingo como parte de una gira de trabajo de López Obrador este fin de semana por cinco estados del País, y ante decenas de trabajadores de la CFE, dijo que lo que se tiene en ese lugar es un grupo de mexicanos y mexicanas que están dispuestos a hacer el mayor esfuerzo en favor de dicha empresa.

“Cuando llegamos hace tres años el Presidente me confió el enorme honor de presidir la empresa más grande de este País, no solo la más grande sino la más necesaria, la más útil que garantiza el desarrollo, la que garantiza la seguridad de las familias, hospitales, etcétera, todo el País depende de la electricidad, de estos trabajadores y están conscientes de cuál es su origen”, continuó.

“Saben bien que esta empresa es una empresa de servicio público, no una empresa para negocios privados, si no que es la gran empresa a la que el pueblo de México le confía su seguridad energética y su soberanía energética, además, la CFE señor Presidente ha estado desde el principio en todos sus programas, está pendiente de cuántos cuarteles se están construyendo por los ingenieros militares, está pendiente de cuántos bancos se están haciendo en la zona, 59 bancos”.

Informó que dicha paraestatal está pendiente en el sur del país donde se va tener como un gran atractivo para el crecimiento de esa región con el Tren Maya, donde la mitad de este proyecto va ser de electrificación.

Con el proyecto de Internet para Todos ya se tiene en esta termoeléctrica la primera antena funcionado sobre un edificio y se está demostrando todas las posibilidades que se tienen para instalar esas antenas y ya se empezó, continuó en esta reunión con trabajadores del noroeste del País.

“Esta es una zona muy importante para promover el desarrollo del País, esta es una zona que además fue muy descuidada, no solo no pagaban la luz, como dice el Gobernador que llegando, llegando empezó (a pagar la luz de municipios sinaloenses que la debían), no solamente abandonaron la responsabilidad inmediata, sino que señor Presidente dejaron que las plantas se fueran haciendo viejas”, recalcó Bartlett Díaz.

También dijo que en esta región del noroeste del País se están construyendo proyectos para generar energía eléctrica como parte del esfuerzo que se está haciendo por instrucción del Presidente de la República de rescatar a la CFE.

“Rescatar de un sistema de privatización, lo vemos en lo que ha ocurrido en las plantas, dejaron que las plantas se hicieran viejas, fueron cerrando plantas de la CFE para darles espacio a las empresas extranjeras, todo eso se está regulando, se está impulsando nueva generación para mantener a la CFE como lo que es, la empresa más fuerte, poderosa al servicio de nuestro País”, reiteró en su mensaje en el evento que también fue encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González.

“Ahora este proyecto (Internet para Todos) ya está en marcha señor Presidente, ya están haciendo los trabajos, ya están preparados y con la confianza que les dio el Presidente a los trabajadores de la CFE ya está recorriendo los lugares, nadie podría hacer señor Presidente una labor como ésta, porque los de transmisión y distribución conocen todo el recorrido de sus redes palmo a palmo y saben y pueden llegar a los lugares a donde nadie más puede llegar”, recalcó Bartlett Díaz.

“En esa capacidad que tiene la estructura de la CFE: transmisión, distribución, ingeniería, vamos a cumplir sin duda alguna en la construcción de estas 2 mil torres que necesitamos para llevar la civilización, la cultura, lo que se ha abandonado en una parte muy importante del pueblo mexicano”.