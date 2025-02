$!Problemática de baches en Mazatlán genera discusión en sesión de Cabildo

MAZATLÁN._ La proliferación de baches en calles y avenidas, así como el problema vial que se presenta en Mazatlán, encendió la discusión este jueves en la sesión ordinaria de Cabildo.

“Mazatlán está inundado de baches o, como me dijo la señora Rita de la colonia Flores Magón: ya no somos Mazatlán, regidora, ahora somos ‘Bachatlán’. Es una realidad que todas y todos los mazatlecos vivimos día a día y en evidente que el programa ‘Maz Bachetón’, que no tengo duda que su intención era buena, no está dando los resultados esperados”, dijo Wendy Barajas, edil y presidenta del Partido Acción Nacional en Sinaloa.

“A más de 100 días de haber dado inicio esta administración, la curva de aprendizaje ya se terminó, no podemos seguir tolerando excusas mientras nuestra ciudad enfrenta una grave crisis de infraestructura vial y movilidad sin precedentes, no podemos ocultar esta crisis, basta con salir a dar un rondín por las colonias de Mazatlán, las avenidas principales como Independencia, Múnich, Juan Pablo II, La Marina, Santa Rosa, Ejército Mexicano y qué decir de las calles de las colonias donde va Jumapam a reparar una fuga y duran hasta años sin atender el problema de bacheo”.

La regidora invitó a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y a sus compañeras y compañeros a dar una queja al número de atención de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán y se darán cuenta del trato que reciben los mazatlecos.

Dijo que si bien les va, recibirán un regaño por parte del personal, sin hablar del tiempo de espera y el número de folios que se acumulan para atender un solo reporte.

“Iniciando el año, este Ayuntamiento realizaba una publicación agradeciendo a los mazatlecos por su disposición al pago del Predial; los mazatlecos somos gente comprometida y responsable para el pago de sus impuestos, démosle pues el reconocimiento no solo en redes sociales, agradezcámosles con calles seguras y dignas de transitar. Es momento de actuar con seriedad, si los funcionarios encargados de esta tarea no dan el ancho deben ser removidos de sus cargos, Mazatlán no puede permitirse más improvisaciones y estrategias fallidas”, reiteró Barajas.

“Propongo la creación de un grupo especializado de bacheo y rehabilitación vial integrado por expertos en infraestructura urbana, trabajadores capacitados y ciudadanos que supervisen el cumplimiento de estas metas: este equipo debe de contar con un plan de trabajo estratégico y específico, materiales de calidad para garantizar un bacheo eficiente... también propongo hacer una cuadrilla de bacheo que trabaje en horario nocturno dándole un incentivo mayor a los trabajadores que integren este tipo de cuadrillas y también pensando en una mejor movilidad para Mazatlán. Mazatlán merece calles seguras y funcionales , es momento de dejar atrás los mejoralitos y adoptar una solución real y definitiva para la crisis de baches que hoy hay en Mazatlán”.