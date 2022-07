Procederá Ayuntamiento de Mazatlán contra Azteca Lighting por retrasos, asegura ‘El Químico’

MAZATLÁN._ El Ayuntamiento de Mazatlán procederá en contra de Azteca Lighting por retrasos en las avenidas Sábalo Cerritos y Doctor Carlos Canseco y ya no se le pagará más y se le pedirá que reponga lo que se le pagó, enfatizó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

En entrevista la mañana de este martes con personal de medios de comunicación, expresó le parece muy bien y está en concordancia con el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien recomendó el lunes al Alcalde mazatleco iniciar un proceso de reclamación por incumplimiento contra Azteca Lighting por la adquisición de luminarias.

”Me parece muy bien, estoy en total coincidencia con el Gobernador” expresó Benítez Torres en la entrevista.

”Estamos en eso, nosotros siempre venimos exigiéndole (a dicho proveedor) desde que se retrasó en la Sábalo Cerritos, desde que se retrasó en la otra y pues él no ha cumplido como debería, es problema de él, no es de nosotros, él no ha cumplido, desconozco las razones, pero tendrá que explicar por qué, porque vamos a tomar acciones”.

Dijo no saber con exactitud si se le ha estado pagando a dicha empresa por la adquisición de las luminarias y cuánto.

”Pero se le pagó una parte , ya no se le va a pagar más y queremos que se nos reponga lo que se le pagó”, recalcó el Presidente Municipal.