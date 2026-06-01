Productores acuícolas alistan marcha en Mazatlán contra la importación de camarón

Acuacultores del País convocan a una marcha para exigir el cierre total a la importación de camarón.

Para este martes a partir de las 11:00 horas será la concentración masiva, que por segunda ocasión reclama la invasión del producto a México.

Piden que el Gobierno federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, intervenga para cerrar las fronteras a la invasión desmedida del camarón.

La marcha está siendo organizada por el Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón para concluir en el edificio de Conapesca en Mazatlán.

Señalan que en los últimos tres meses han solicitado el cierre de fronteras al camarón importado, pero la no aplicación inmediata y tardía generó la invasión de los mercados comercializadores y ahora la producción de casa se encuentra embodegada por el bajo precio sin poder vender y en riesgo miles de empleos que genera toda la cadena productiva en diversos estados.

Estarán asistiendo organizaciones de todo el País, señaló la organización en un comunicado.