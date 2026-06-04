$!Productores de camarón acusan falta de respuestas tras reunión con Conapesca

MAZATLÁN._ Productores de camarón de Sinaloa, Sonora y Nayarit manifestaron su inconformidad tras la reunión que sostuvieron este jueves con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, al considerar que no hubo compromisos concretos para combatir el contrabando ni las importaciones que, aseguran, mantienen en crisis al sector. Los representantes del sector señalaron que durante el encuentro expusieron presuntas redes de corrupción que permiten el ingreso masivo de camarón al País, situación que ha provocado una sobreoferta en el mercado nacional y una caída en los precios del producto.

Sin embargo, afirmaron que Rigoberto Salgado Vázquez, titular de Conapesca, no se comprometió a reforzar el control en las fronteras ni a emprender acciones directas contra la corrupción en las aduanas para evitar el contrabando e importación. Tampoco, dijeron, garantizó una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes del 15 de junio, fecha límite que los productores han planteado para exponer personalmente la problemática.

Luis Enrique Barajas Jiménez, representante del Consejo Nacional de Productores de Camarón de Nayarit, informó que durante la reunión el funcionario les propuso elaborar un documento para entregarlo a la Presidenta durante un próximo evento en Veracruz. No obstante, consideró quela real situación que padece la industria pesquera no puede plasmarse en un escrito y por ello quieren ver a la Mandataria en persona, ya que se trata de todo un entramado de corrupción que está permitiendo la importación de camarón legal e ilegal. “Este negocio tiene un gran conflicto de intereses grandes. Hay empresarios coludidos con funcionarios, donde agarran el dinero en las aduanas, mucho dinero, y no están dispuestos a cortarlo. Y si no hay alguien que le diga a la Presidenta con todo el dolor de lo que estamos sufrimos y lo que pensamos, y si no va escrito eso, nosotros ya estamos muertos desde antes de empezar”, dijo.

El productor advirtió, megáfono en mano, que solo les van a dar “atole con el dedo” y demandó que en el escrito se le diga la realidad a la Presidenta, ya que aseguró que la ha escuchado en sus conferencias matutinas y dice que solo se quejan del contrabando del camarón. “No, nos quejamos por la entrada del camarón legal e ilegal porque nos ha venido a devastar con enfermedad y con precios y todo. Entonces que sepa que ella misma que no se va a enfrentar a cualquier cosa, sino a potestades que su Dios es el dinero y solo aman el dinero”. El acuicultor nayarita agregó a Sheinbaum Pardo que se tendrá que enfrentar al poder de la corrupción, del dinero y ella si tiene que actuar determinantemente porque tiene el poder y la forma, solo falta voluntad. Por lo pronto, los productores acordaron esperar hasta este viernes después de las 10:00 horas por una respuesta de Conapesca, para conocer si se concreta una reunión conla Presidenta de la República antes del 15 de junio.

Barajas Jiménez relató que hace algunos años Nayarit cultivaba alrededor de 13 mil hectáreas de camarón y producía cerca de 28 mil toneladas por ciclo; actualmente, la superficie cayó cerca de 38 por ciento y decenas de granjas quedaron abandonadas. Por su parte, Laura Magaña Alcántar, productora acuícola de la zona de La Malinche, al norte de Sinaloa, afirmó que al Gobierno federal poco le importa el sector productivo y por ello la negociación que se busca hacer, de hablar directo con la Mandataria federal, sigue en veremos y se sigue alargando la agonía. “Dice el comisionado, un escrito chiquito, porque siempre andan buscando no incomodar a la Presidenta, de decirle la verdad sin incomodarla, decirle que en Sinaloa nos está cargando la ching....”, sostuvo.