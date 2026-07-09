$!Productores de camarón anuncian marcha y plantón permanente en Mazatlán

“Nuestro sector está colapsando, no obstante que desde hace varios años emprendimos gestiones para evitar llegar a esta situación pero el exorbitante volumen de camarón importado y de contrabando que ingresó a nuestro País durante el año 2025 y ha continuado en el año 2026, aceleró el quebranto, no solo de los productores y pescadores, sino también de los diferentes eslabones de la cadena productiva”, explicó.

El exhorto lo hizo Carlos Urías Espinosa, presidente del Consejo Nacional, para la movilización nacional y la permanencia organizada en las instalaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, como medida legítima para exigir soluciones inmediatas a la crisis que enfrenta nuestro sector.

Por tercera ocasión, el Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón se declara en crisis y emitió una convocatoria nacional urgente para los productores de camarón de México, proveedores y diversos eslabones de la cadena productiva, organizaciones nacionales y estatales, trabajadores del sector y sus familias para realizar una marcha que concluya en plantón permanente contra el Gobierno federal, por no detener las importaciones y contrabando del camarón al mercado nacional.

Y agregó que las gestiones ya suman tres manifestaciones hechas en el presente año, y que de alguna forma, propiciaron fueron atendidos por el Secretario Particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ordenó detener las importaciones masivas de camarón.

“Y como resultado de esto, se nos informó que la Presidenta había instruido a las diversas dependencias involucradas en los asuntos de comercio internacional para que dejase de entrar camarón a México, con lo cual podríamos transitar hacia una recuperación económica y gradualmente de rentabilidad”.

Pero, cuestionó que durante más de cinco meses se ha postergado la aplicación de medidas concretas para atender esta problemática.

“El proceso burocrático ha retrasado decisiones que hoy resultan impostergables. Mientras tanto, la pérdida patrimonial de los productores continúa agravándose, sin que existan respuestas efectivas que permitan recuperar la viabilidad económica de la actividad”.

El dirigente nacional de los acuacultores exigió el cumplimiento de la instrucción emitida por la Presidenta de México para impedir el ingreso de camarón importado de cualquier origen y presentación, en apego a la legalidad y protección de los empleos que genera la producción nacional.

La fecha para la marcha y plantón permanente es el próximo lunes 13 de julio a las 8:00 horas en la Glorieta del Valentinos para iniciar una marcha pacífica hasta las instalaciones de la Conapesca en Mazatlán.

Advirtieron que el plantón será permanente hasta obtener una respuesta satisfactoria del Comisionado Nacional de Pesca.