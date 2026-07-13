Mazatlán
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Manifestación

Productores de camarón cierran la Camarón Sábalo y toman la Conapesca en Mazatlán; generan caos vehicular

Camaroneros de Sinaloa reclaman a Claudia Sheinbaum que su soberanía alimentaria, solo la defiende en discurso.
Leticia López |
13/07/2026 11:18
13/07/2026 11:18

Mientras líderes camaroneros negocian en Ciudad de México con el Gobierno de México, los productores acuícola toman la principal arteria vial turística de Mazatlán y la Conapesca.

A bordo de autobuses, llegaron productores a la Avenida Camarón Sábalo reclamando al Comisionado Nacional de Pesca Rigoberto Salgado seis meses de promesas y engaños.

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Y le agregaron que por eso toman de manera permanente las oficinas que administra, según señalan las lonas instaladas.

Además de evidenciar que las importaciones representan un gran riesgo sanitario por lo que están exigiendo el cierre de fronteras al producto..

En otro reclamo le aseguran que “Primero el camarón mexicano, la industria de Sinaloa al borde del quiebre del sector productivo” y que en la política pública ejercida los ha orillado a este caos.

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Se advierte a los automovilistas que la Avenida Cámara Sábado se encuentra sin paso en ambos sentidos,.

Y ninguna autoridad de Tránsito municipal se había acercado a controlar el caos vial que se está generando entre el cruce de la Avenida Camarón Sábalo y Tiburón, frente al edificio de la Conapesca en Mazatlán.

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