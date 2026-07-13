$!Productores de camarón cierran la Camarón Sábalo y toman la Conapesca en Mazatlán; generan caos vehicular

Mientras líderes camaroneros negocian en Ciudad de México con el Gobierno de México, los productores acuícola toman la principal arteria vial turística de Mazatlán y la Conapesca. A bordo de autobuses, llegaron productores a la Avenida Camarón Sábalo reclamando al Comisionado Nacional de Pesca Rigoberto Salgado seis meses de promesas y engaños.





Y le agregaron que por eso toman de manera permanente las oficinas que administra, según señalan las lonas instaladas. Además de evidenciar que las importaciones representan un gran riesgo sanitario por lo que están exigiendo el cierre de fronteras al producto.. En otro reclamo le aseguran que “Primero el camarón mexicano, la industria de Sinaloa al borde del quiebre del sector productivo” y que en la política pública ejercida los ha orillado a este caos.





