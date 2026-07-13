Productores de camarón posponen marcha contra las importaciones

Productores acuícolas del País anunciaron que la marcha prevista para este lunes en Mazatlán quedará pospuesta.

Pero advierten que si de parte del Gobierno de México no hay soluciones reales ante las importaciones y el contrabando de camarón, retomarán sus movilizaciones.

En un comunicado dirigido al gremio camaronícola nacional, a las organizaciones, productores, proveedores, trabajadores y familias del sector les informaron que el Gobierno federal ofreció sostener una reunión para atender la crisis ocasionada por las importaciones y el contrabando de camarón y acudieron los líderes a la Ciudad de México.

“Se nos informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Economía para que nos diera audiencia a través de la subsecretaría de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, para analizar el proceso de cierre de fronteras a la importación de camarón en cualquier presentación y origen”.

Por ello, explicaron que la directiva nacional del Consejo Nacional de Productores Acuícolas de Camarón ha decidido posponer la movilización y toma de Conapesca prevista para este lunes 13 de julio, en espera de resultados concretos.

Y agregó que la movilización convocada ha demostrado la capacidad de unidad y organización del gremio, y mantiene vigente la exigencia: que se cumpla la instrucción presidencial de impedir el ingreso de camarón importado, así como acciones efectivas contra el contrabando.

“Posponer no es cancelar. Si no hay soluciones reales, la movilización nacional podrá reactivarse de inmediato, con mayor legitimidad, unidad y firmeza”, se advirtió

Tras la reunión, la Compac informará los acuerdos obtenidos y las acciones a seguir, asegurando que la defensa del productor nacional continúa.