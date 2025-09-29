Productores del mar prevén obtener bajo volumen de camarón con miras a mejorar precios

Productores de altamar prevén a repetir bajo volumen de camarón, pero que pueda mejorar el precio de exportación, si es que reacciona el mercado de Estados Unidos.

Para Jesús Omar Lizárraga, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, habló de que ojalá que durante el primer viaje la flota de mil 600 pescadores logren capturar arriba de 4 toneladas de camarón de exportación por barco para sacar como mínimo los gastos operativos. Por lo pronto, citó que del primer lance de la temporada 2025-2026 le reportaron los primeros 100 kilos.

Pero, como si no fuera poco tener factores en contra, la industria pesquera a nivel país de cero subsidios, ahora también las redadas de Donald Trump contra latinos está bajando el consumo de camarón en Estados Unidos.

“El consumidor americano no sale a consumir. Y eso nos afecta a nosotros. De vender 10 camarones, ahora vendemos uno”.

“Entonces sí hay mayor precio. Hay un mercado todavía contraído. Pero bueno, pensamos nosotros que la temporada va a ser una temporada muy parecida a la pasada y eso nos va a ayudar ese poco camarón a administrarlo bien y venderlo bien en el mercado”, expuso Miguel Rousse.

El gerente de Productores del Mar de México, la única comercializadora fundada y operada por los propios productores, indicó que de por si el sector atraviesa por una fuerte crisis de resistencia, la temporada que hoy inicia no será mejor en volumen, pero podría mejorar en precios.

“Venimos de una temporada atípica totalmente. Hubo una baja en la producción alrededor de un 50 por ciento y pues eso, imagínense la afectación hacia el sector... Esperamos de esta nueva temporada algo muy parecido. Yo creo que el camarón ahorita está en una fase de recuperación. No hubo talla el año pasado, lo que también es atípico. Predominaron las tallas medianas chicas”, especificando que eso acotó que se pudiera tener camarón en bodega por lo tanto lo poco que se capturó se comercializó.

Si de por sí sacar un barco cuesta mucho dinero, más de un millón de pesos, ahora no pescar, no tener el volumen disponible necesario para sacar la inversión, la crisis será consecutiva a la temporada anterior, dijo preocupado.

Consideró que solo las tallas grandes pudieran ayudar al sector y ahí es donde la flota pescado le va a postar.

“Si quieres competir en el mercado internacional, hay que producir tallas grandes, los 16, los 15. Ahí es donde somos muy competitivos. Entonces ese es el exhorto que siempre le damos a la autoridad para poder sacar una inversión o poder generar más riqueza en el sector pesquero, nos tenemos que ir a la talla. El mar nos da la fortaleza de que el camarón ahí está”.

De hecho, los productores de altamar solicitaron que se le diera más tiempo al camarón para que tomara tamaño y empezar la veda hasta octubre.

“Lo puedes dejar crecer sin meterle ni un costo. No es como la acuacultura, entonces darle unas semanitas más, eso nos ayuda a que el poco camarón que hay crezca y sacarle un mayor rendimiento a la actividad”.

La captura de camarón en el litoral del Pacífico era para México una de las actividades pesqueras de mayor importancia en términos económicos y en generación de empleos a nivel industrial y en comunidades, llegó a reportar ingresos de casi tres millones de dólares en exportaciones.

A un sexenio atrás, esas cifras quedaron en solo recuerdos, aseguraron productores y en la actualidad entre la flota pesquera de Sinaloa y Sonora de mil 84 embarcaciones ni el 40 por ciento pudo enviar este año ni en el 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 mucho menos el 2019 cuando la política pesquera dio un giro brutal desapareciendo subsidios al diésel marino, a la maquinaria y la accesibilidad en créditos a la pesca para poder reparar las embarcaciones.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, dijo que en los últimos seis años le han pedido al gobierno federal el apoyo para poner las condiciones e incursionar en las labores de pesca a la mayor cantidad de la flota pesquera del país, pero no ha sido así y la prueba es que apenas unas 200 barcos pudieron salir esta temporada.

“Sí, hace seis años les quitaron a esas embarcaciones pesqueras la oportunidad de que continúen haciendo esas actividades pesqueras que por años han realizado. Hoy vemos cientos de barcos atracados como ocurre en Mazatlán”.

La actual zafra, reportó 220 solicitudes que salieron vía la pesca, tanto de las embarcaciones que se sitúan en el polígono de Altata y de Baja California y cada embarcación dura un promedio de 30 días o en la medida de las condiciones que lleva el barco.

La industria pesquera también ha lidiado con el tema de la conservación ambiental, debido a que las redes que se usan provocan la captura incidental de especies como la tortuga, que no son objetivo, pero derivado de ello adecuaron a amigables sus equipos y practicas con capacitación constante.