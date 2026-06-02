$!Productores pesqueros y acuícolas encadenan sede de la Conapesca en Mazatlán

Productores acuícolas y pesqueros encadenaron el acceso principal a la sede de la Conapesca en Mazatlán para exigir que les regresen el mercado nacional. Lo anterior, porque en la marcha que este martes han realizado en la zona turística de Mazatlán, han denunciado la importación ilegal del camarón, en detrimento de la producción nacional.





Señalan que ya no van a esperar mesas de trabajo porque el sector pesquero está a punto del colapso. Aseguran que ya no hay tiempo ante la grave crisis de falta de mercado ante la desmedida invasión del camarón contrabandeado e importado.





Así que reiteraron que solo esperan hablar con la Presidenta Claudia Sheinbaum o cerrarán las instalaciones de la Conapesca como primera medida de presión. En representación del Comisionado de Pesca, salió a recibir al contingente Bernardino Muñoz Resendez, director general de Planeación, Programación y Evaluación de la Conapesca.