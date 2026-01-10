Profepa advierte sanciones y posible pérdida de concesiones por palapas irregulares en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que existen denuncias contra diversas obras de palapas en Mazatlán, las cuales, además de ser sancionadas, deberán resarcir los daños ambientales ocasionados y hasta podrían perder sus concesiones.

El delegado de Profepa en Sinaloa, Marco Antonio Moreno León, explicó que actualmente en Mazatlán hay entre 16 y 18 permisos para la construcción de palapas, que son revisados con lupa debido a que se han detectado muros de concreto, que están prohibidos por ley y que ya cuentan con procedimientos administrativos.

Explicó que tras una ocasión en que el mar tumbó varias palapas, algunos concesionarios aprovecharon la situación para ampliar superficies o reconstruir muros utilizando concreto.

“Acá en muchas de las palapas nosotros tenemos muchos procedimientos administrativos ya instaurados en algunos de ellos y lo que vigilamos es que los que tienen su concesión y su autorización, pues mas vale que la cuiden; si se salen de sus lineamientos pueden perder sus concesiones”, dijo.

El funcionario federal recordó que muchas de las palapas renovaron sus autorizaciones y obtuvieron nuevas concesiones y la Manifestación de Impacto Ambiental durante el sexenio del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, cuando se realizó la ampliación del malecón.

“Cuando se hizo la ampliación del malecón, los movieron un poquito más hacia la playa y negociaron para renovarles autorizaciones, y ahí pudieron ampliarse. Eso estamos revisando”, sostuvo.

El delegado fue entrevistado tras la polémica generada por dos obras de palapas clausuradas recientemente en Mazatlán, una por la construcción de un muro de concreto y otra por la instalación de 12 pilotes sin permisos en la zona de playas, situaciones que, afirmó, constituyen delitos federales por el uso de material prohibido en playas.

En el caso del muro de concreto, explicó que la clausura se realizó porque dicha obra no estaba contemplada en el permiso de remodelación otorgado, por lo que se inició un procedimiento jurídico.

“Cuando se colocan sellos federales por Profepa, no puedo ir mañana y volverlos a clausurar. Mucha gente piensa que somos omisos, pero no es así... ellos tienen autorizada la reconstrucción de una palapa con un templete de madera y palma porque están reconstruyendo, pero la clausura fue contra la obra del muro de concreto y en el muro no han estado trabajando porque hemos estado verificando a diario”, afirmó.

Sin embargo, Moreno León advirtió que, en caso de violar los sellos de clausura o continuar con obras no autorizadas, la situación legal de los concesionarios se agravaría.

“Cuando hay una sanción y violan los sellos, la sanción sube, se agrava su problema. Si ellos siguen construyendo el muro yo no les voy a decir no lo construyan: lo voy a circunstanciar y le digo a mis abogados y son más elementos contra de ellos... ellos ya tienen un procedimiento jurídico iniciado, ya cometieron un delito federal”.

Como delegado de Profepa, Moreno León abundó que dictará medidas de que debe quitarse la estructura, porque no la tienen autorizada.

“Si ellos no la quitan y se van a pleito, porque muchos se van a pleito y tribunales, se amparan y se van a juicios de nulidad, y si pierden el caso pueden perder sus autorizaciones. Pero si ellos dicen que no sabían y se van a regularizar, pues adelante”, indicó.

Pero agregó que, ante una actitud de rebeldía y nula disposición para atender los lineamientos, la autoridad puede proceder a la clausura total de la palapa y exigir el resarcimiento del daño.

Moreno León aseguró que, como delegado de la Profepa en Sinaloa, no será omiso ante obras que no cumplan con la ley, aun cuando hayan sido autorizadas de manera incorrecta en el pasado, ya que hará que cumplan con los lineamientos y podría recomendar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que les retiren sus concesiones.

Admitió también que en las revisiones que se han hecho han detectado más muros de concreto en la zona federal.

“Ese famoso muro de concreto, creo que varias palapas hicieron los mismo y eso estamos revisando, porque esos muros de concreto en la playa no están autorizados”, reiteró.

El funcionario federal adelantó que, aunque históricamente en Sinaloa no se haya ordenado la demolición de una obra como dictamen final, buscará que en los casos detectados se aplique el resarcimiento de daños.

“Yo voy a buscar obras no autorizadas llegar al resarcimiento de daños, lo que significa que te voy a multar y aparte de que vas a tener que resarcir el daño”, advirtió.

Muchas concesiones y Manifestaciones de Impacto Ambiental se otorgaron durante la remodelación del malecón de Mazatlán en el sexenio de 2018, aseguró, por lo que actualmente se está revisando el padrón.

“En Mazatlán, en la zona federal, esas palapas que usted ve y que todo mundo ve y que quiere que las quiten y demás, pues esas palapas tienen autorización, la gran mayoría de ellas”, apuntó.

No obstante, reiteró que dichas autorizaciones fueron otorgadas en administraciones pasadas.

“En su momento, esas personas obtuvieron algo que se llama concesión de zona federal. Eso significa que tienen autorizado utilizar un pedazo, un polígono, una franja de lo que es la zona federal”.

Precisó que todo ciudadano tiene derecho a solicitar en concesión de usufruto en la zona federal.

“Pero se requieren dos cosas: una es la concesión de zona federal para poder utilizar ese terreno; y el otro trámite que tienen que hacer es en materia de impacto ambiental. Tienen que estar autorizados. Tienen que tener su concesión, pero aparte tienen que tener en materia de impacto ambiental una autorización”, indicó.

Lo anterior, lo comentó en referencia a que considera que existe confusión entre la población del tema en general y de las atrubuciones de Profepa, Semarnat y el Municipio.

“Todos dicen: es el Ayuntamiento. El Ayuntamiento no tiene facultades en zona federal, excepto que el Ayuntamiento otorga lo que se llama permiso de construcción. Pero el Ayuntamiento no está autorizado para dar permisos en zona federal ni autorizarles en materia de impacto; nada de eso. Y todo el mundo piensa que el Ayuntamiento es el que otorga esas autorizaciones, pero eso le compete a la Semarnat porque es zona federal, pero el Ayuntamiento sí los vigila para que tengan permiso de construir”, explicó.

Moreno León precisó que para operar legalmente se requiere primero obtener una concesión, luego una autorización en materia de impacto ambiental y, posteriormente, el permiso de construcción.

Finalmente, reiteró que Profepa es la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de estos permisos.

“Es Profepa. Nosotros vigilamos que aquellas personas que tienen autorización, pues que estén cumpliendo con ellas, porque esas autorizaciones traen ciertos lineamientos y qué tipo de obra pueden hacer, con qué materiales y que no deben de salir del límite de su terreno autorizado”.

Recalcó que hay factores que inciden en que impongan una clausura.

“Pueden ser por muchos motivos. Por ejemplo, nosotros tenemos dos palapas ahorita clausuradas en Mazatlán. Una de ellas que se clausuró, que es la que ustedes veo que han estado publicando mucho, donde están los pilotes. Unos pilotes de concreto que están ahí, que estaban empezando a construir esa palapa y se clausuró porque ellos en ese espacio que están construyendo o que estaban construyendo, hasta ahorita no nos han mostrado ningún documento que tengan autorización”, comentó.

Sobre el restaurante de los mariscos junto al Monumento al Pescador, que colinda con el polígono de los 12 pilotes de concreto clausurados, el funcionario federal dijo desconocer si pertenece a los mismos propietarios.

“No lo sé, no sé si sean los mismos dueños. Eso lo tienen que acreditar ellos. Nosotros lo que hacemos y emplazamos jurídicamente, ya ellos tendrán que presentar si tienen documentos o no tienen. Pero el restaurante de los Monos Bichis, esa palapa, sí tiene autorización”, puntualizó.