Profepa clausura otra palapa en Mazatlán que se construye sin permisos ambientales

La Profepa clausuró una tercera palapa en construcción en playa de Mazatlán por incumplir con autorizaciones ambientales

La construcción no correspondía a lo autorizado y se estaba ocupando un área mayor a la asignada para el proyecto, informó en un comunicado.

La acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso esta mañana la clausura total temporal de una tercera obra que se realizaba en playas de Mazatlán, en atención a las denuncias ciudadanas en las que se alertó sobre la construcción de un muro de contención en la zona de playa de Mazatlán.

La Profepa clausuró las obras y actividades por no ajustarse a las autorizaciones ambientales otorgadas y ocupar una área mayor a la permitida.

De acuerdo con la publicación hecha en la plataforma oficial de Instagram de Profepa, advierte que mantendrán vigilancia permanente en el sitio para evitar la reanudación de las actividades clausuradas.

No son dos, sino cuatro las palapas que particulares construyen en playas de Mazatlán.

Aprovechando las vacaciones y la permeabilidad oficial para que el negocio con venta de mariscos se expanda sobre la zona federal marítimo terrestre de este puerto.

De las cuatro obras, tres ya cuentan con sellos de clausura, pero la cuarta obra está usando material como si se construyera un restaurante en la playa, así señalan los vecinos de las palapas contiguas, violando con todo la Ley de Protección Ambiental.

A un día de terminarse el 2025, sobresale una palapa que aproximadamente se encuentra en una extensión que se asemeja casi un galerón que está siendo cimentada de concreto una barda a lo largo y pegada al muro de contención del malecón, cuando se supone no debe dañarse por ser una propiedad pública.

De acuerdo con el boletín enviado por la Profepa, describen el muro de contención en zona de playa, presuntamente destinado a la instalación de una palapa para la venta de mariscos, a donde llegó personal de la Profepa para realizar la inspección el pasado 22 de diciembre al predio ubicado en la Avenida del Mar, municipio de Mazatlán.

Durante la inspección se constató la construcción de un muro de contención de aproximadamente 38 metros de largo, 0.35 metros de ancho y 2 metros de altura, elaborado con concreto armado, el cual serviría de base para una losa de concreto destinada a habilitar un restaurante de mariscos. La obra se encontraba en proceso de ejecución.

El responsable del proyecto exhibió un resolutivo de exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, emitido el 23 de mayo de 2018, así como un título de concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre para una palapa-restaurante con una superficie autorizada de 500 metros cuadrados.

No obstante, al cotejar la documentación con las obras en sitio, el personal de Profepa verificó que las características constructivas no correspondían a lo autorizado y que se estaba ocupando un área mayor a la permitida.

Ante estas irregularidades, y con fundamento en la legislación ambiental vigente, personal de la Profepa determinó aplicar como medida de urgente aplicación la clausura total temporal de la obra.

La Profepa informó que el acta de inspección será integrada a un expediente administrativo, el cual será turnado al área jurídica para el análisis correspondiente y la determinación de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a la ley.

La Procuraduría mantendrá vigilancia permanente en el sitio para evitar la reanudación de las actividades clausuradas y reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que represente un riesgo o daño al medio ambiente.