$!Profepa clausura palapa construida sin concesión en playa de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausur la palapa “El Camaroncito” construida en una playa de Mazatlán, por no contar con la concesión federal.

Las obras fueron denunciadas públicamente por Noroeste y la ciudadanía en redes sociales debido a que se levantó sobre un largo muro de concreto.

La mega palapa se encuentra ubicada frente a la torre de condominios Stelarhe y el hotel De Cima, y a pesar de usar material dañino al medio ambiente, continuó los trabajos de colocación del techo de palmeras y pisos y paredes, además de pegarse al muro de contención del malecón.