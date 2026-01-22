$!Profepa clausura palapa construida sin concesión en playa de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausur la palapa “El Camaroncito” construida en una playa de Mazatlán, por no contar con la concesión federal.
Las obras fueron denunciadas públicamente por Noroeste y la ciudadanía en redes sociales debido a que se levantó sobre un largo muro de concreto.
La mega palapa se encuentra ubicada frente a la torre de condominios Stelarhe y el hotel De Cima, y a pesar de usar material dañino al medio ambiente, continuó los trabajos de colocación del techo de palmeras y pisos y paredes, además de pegarse al muro de contención del malecón.
El delegado de Profepa, Marco Antonio Moreno, informó que este jueves inspectores federales colocaron el sello de clausura a las palapa por estar realizando obras no autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“El día de hoy inspectores federales de Profepa de Sinaloa clausuraron la palapa por obras no autorizadas en la zona federal en una franja de playa de Mazatlán”, relató.
Además, el funcionario advirtió que continuarán con el operativo de vigilancia en la zona federal marítimo terrestres en Mazatlán para suspender toda obra que no esté autorizada por la Semarnat y no cuenten con la Manifestación de Impacto Ambiental.
“No se permitirán obras en la zona federal que no estén autorizadas por Semarnat o no cuenten con concesión de Zofemat”.