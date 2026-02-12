$!Profepa clausura templete en playa del Malecón de Mazatlán por no tener autorización

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la construcción de un templete que se instalaba sobre la playa a un costado del Malecón de Mazatlán. Elementos de la Profepa acudieron ante una denuncia ciudadana a recorrer la Zona Federal Marítimo Terrestre y detectaron la construcción de un templete de esos metros de largo como extensión de una palapa en la playa de Mazatlán y fue clausurado por considerarlo riesgoso y no contar con el permiso de la Semarnat ni del Ayuntamiento. El operativo de revisión se realizó este jueves en que arrancan en Mazatlán las fiestas del Carnaval.

El delegado de la dependencia federal Marco Antonio Moreno, confirmó que la acción se realizó con base a la Ley de Protección del Medio Ambiente que si una obra no cuenta con permiso de la Semarnat no tiene por qué hacerse y menos porque está sobre la gran franja de arena donde se ven excavaciones. “Clausuramos un templete construido sin autorización en la Zona Federal Marítimo Terrestre del municipio, y aseguramos las herramientas y materiales utilizados en las obras”, expuso.