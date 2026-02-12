$!Profepa clausura templete en playa del Malecón de Mazatlán por no tener autorización

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la construcción de un templete que se instalaba sobre la playa a un costado del Malecón de Mazatlán.
Elementos de la Profepa acudieron ante una denuncia ciudadana a recorrer la Zona Federal Marítimo Terrestre y detectaron la construcción de un templete de esos metros de largo como extensión de una palapa en la playa de Mazatlán y fue clausurado por considerarlo riesgoso y no contar con el permiso de la Semarnat ni del Ayuntamiento.
El operativo de revisión se realizó este jueves en que arrancan en Mazatlán las fiestas del Carnaval.
El delegado de la dependencia federal Marco Antonio Moreno, confirmó que la acción se realizó con base a la Ley de Protección del Medio Ambiente que si una obra no cuenta con permiso de la Semarnat no tiene por qué hacerse y menos porque está sobre la gran franja de arena donde se ven excavaciones.
“Clausuramos un templete construido sin autorización en la Zona Federal Marítimo Terrestre del municipio, y aseguramos las herramientas y materiales utilizados en las obras”, expuso.
Y explicó que la Zofemat funciona como una franja de transición entre el mar y la tierra y protege la dinámica natural de las playas, por lo que su conservación es fundamental.
Así que anunció que la Profepa dará seguimiento al caso y mantendrá vigilancia en el sitio.
De acuerdo con lo observado, el templete sería utilizado como servicio complementario a una palapa con motivo del Desfile de Carnaval y se acuerda con el promovente el retiro inmediato de la estructura.
”Derivado de un reporte ciudadano, la Profepa acudió al sitio ubicado sobre la Avenida del Mar, donde constató la construcción de un templete de aproximadamente 3 metros de ancho, 6 metros de largo y 3.70 metros de altura, ocupando una superficie cercana a los 18 metros cuadrados”.
La estructura estaba elaborada con 18 tarimas de madera de un metro cuadrado cada una y 24 barrotes de madera de pino, asentados sobre la arena. El templete sería utilizado como servicio complementario a una palapa con motivo del Desfile de Carnaval.
Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, se solicitó al responsable la autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución de la obra; sin embargo, manifestó no contar con dicho documento.
El promovente se presentó en las oficinas de la Profepa solicitando autorización de retiro de la estructura por recomendación de Protección Civil ya que representa un riesgo; por lo que se ha acordado con el responsable el retiro de la estructura.
El delegado de Profepa reiteró su compromiso de proteger los ecosistemas costeros y hacer un llamado a cumplir con la legislación ambiental antes de realizar cualquier obra o actividad en la Zofemat, a fin de preservar estos espacios naturales para las generaciones presentes y futuras.