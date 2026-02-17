$!Profepa clausura torre en zona de manglar de la Marina en Mazatlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que impuso la clausura total temporal a un desarrollo de torre de condominios en proceso de edificación dentro de una superficie aproximada de 3 mil 292 metros cuadrados, colindante con el humedal conocido como “Estero La Marina”, el cual tiene conexión directa con el mar. La Profepa reportó que tras la inspección sobre las obras detectadas, se documentó la estructura de una torre de seis niveles en obra negra: dos niveles destinados a sótano y área de amenidades, y cuatro niveles para departamentos, construidos con concreto y varilla. Indicó que también se observaron 38 pilotes de 1 metro de diámetro por 8 de profundidad; un muro perimetral de 2.9 metros de altura por 30 metros de longitud; un muro de contención soportado por 10 pilotes, así como la cimentación de una alberca de forma irregular con dimensiones aproximadas de 3.50 metros de altura por 30 metros de longitud.

Asimismo, reportó que se constató la estructura para elevador hasta el nivel uno. Colindante al proyecto se ubica el “Estero La Marina”, donde hay vegetación de manglar de las especies mangle blanco (Laguncularia racemosa), botoncillo o falso mangle (Conocarpus erectus) y, en menor proporción, mangle negro (Avicennia germinans). Durante la diligencia se observó la poda de aproximadamente 50 ejemplares de mangle en los límites de la construcción, así como un relleno con material terroso de alrededor de 1 metro de ancho por 1 metro de alto a lo largo de aproximadamente 67 metros lineales en el frente del predio Al requerirse la autorización de impacto ambiental que ampare las obras descritas, el visitador indicó no contar con dicho documento. En consecuencia, informó, como medida precautoria, el personal actuante procedió a imponer la clausura total temporal, así como al aseguramiento precautorio de herramientas, utensilios, bienes y cualquier instrumento directamente relacionado con las actividades detectadas.