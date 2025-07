Profepa lleva proceso de retiro de familias en Estero del Infiernillo: Gobierno de Mazatlán

Es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la que lleva el proceso de retiro de familias asentadas a orilla del Estero del Infiernillo y que es una zona de riesgo de inundaciones, manifestó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

”Es Profepa la que lleva ese proceso, sí me anda buscando, sí me anda buscando Profepa, ellos nos andan buscando no sólo a nosotros sino también a Marina, a Guardia Nacional y vamos a tener una próxima reunión para eso y ya que nos indique”, añadió Ríos Pérez en entrevista.

”Ellos piden el apoyo, es que es el trabajo, ellos traen, ...hacen reportes, pero después de ese reporte vienen demandas porque están en zonas federales, pero además están dañando parte de la flora que ellos cuidan también mucho y a nosotros lo que nos ha preocupado es todo ese número de toneladas de basura que tienen ahí arrinconada, el problema de las lluvias es el taponamiento y eso lo hacen la basura y nosotros tenemos que despejar todo lo que haya para (llevarla)”.

El pasado 1 de julio fueron retiradas cuatro familias que habían construido sus viviendas con materiales de madera y cartón a orilla del Arroyo Jabalíes y se encontraban en zona de riesgo de inundaciones.

Al día siguiente personal de la Profepa y elementos de la Guardia Nacional, de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo para retirar 12 casas de una invasión a orilla del Estero del Infiernillo, frente a la Avenida Circunvalación y la Colonia Independencia.

Sin embargo, a orilla del margen poniente de ese mismo cuerpo de agua todavía quedan cerca de 22 casas y tejabanes en zona de riesgo de inundaciones que no han sido retiradas y que las familias de colonias aledañas también piden que las retiren.

La directora de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal, Cindy Montserrat Cortés Echegaray, manifestó que en esa dependencia se está viendo un plan para ver qué especies se pueden sembrar a orilla de dicho Estero en la parte rellenada, no en la de manglar porque al ser una especie protegida requiere de un permiso de vida silvestre.

”Nosotros estamos viendo un plan para ver qué especies se pueden ahí sembrar porque sabemos que es un terreno que está rellenado y no aguanta cualquier tipo de vegetación, entonces eso es lo que estamos revisando si puede haber alguna arborización o repoblamiento con plantas, eso lo estamos viendo de manera interna, tendría que intervenir Semarnat, pero como una parte es relleno, la parte del manglar sí (no se interviene) porque como sabemos son especies protegidas y esas no las podemos adquirir en un vivero cualquiera, requiere de permisos de vida silvestre”, añadió Cortés Echegaray.