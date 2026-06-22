Profepa solicitará la MIA federal por construcción frente a la Laguna del Camarón

Ante la denuncia ciudadana por una construcción que ya inició por la avenida Quirino Ordaz frente a la Laguna del Camarón, el delegado de la Profepa, Marco Antonio Moreno León, confirmó que la procuraduría realiza la solicitud del permiso federal por ser una zona de un cuerpo de agua, que debe tenerlo para poder construir.

Moreno León reiteró que los procedimientos que por costumbre tienen algunos desarrollos, es que con el permiso del ayuntamiento creen que ya pueden realizar una obra en terrenos federales, como sucede en este caso.

“Hoy (lunes) temprano mandé la instrucción a los inspectores de la delegación para que fueran a revisar al lugar. Me han mandado muchos reportes que si son rellenos que si es cimentación y mandé para que fueran a verificar al sitio”, confirmó.

Citó que de todos los reportes alrededor de la Laguna del Camarón ha sido por rellenos pero, también existe una obra que están construyendo unos cimientos en un predio del lado contrario de la laguna, así que eso se va a revisar si cuentan con el permiso de la Semarnat.

Agregó que cuenta incluso con un letrero de un constructor, detrás de una torre, porque toda esa parte era la zona de la Laguna del Camarón, hasta que se hizo una área rellenada urbanizada, y que en su momento las autoridades lo permitieron cuando sigue siendo una zona costera y ocupa de la manifestación de impacto ambiental federal

“Entonces lo vamos a verificar, lo más probable por la información que tenemos es que no tiene la autorización y ya están haciendo cimientos”, indicó.

El delegado federal agregó que continuarán con la inspección porque se siguen denunciando los rellenos hormiga, incluyendo el predio de la esquina con la insurgentes en donde ya hay una denuncia penal porque no se ha dado con los dueños y para que no vayan a salir con alguna obra.