$!Programa de desarme voluntario ha retirado más de 260 mil artefactos del País, 5 mil en Sinaloa

MAZATLÁN._ A nivel nacional se han destruido 260 mil artefactos que le pueden cambiar la vida tanto a la víctima como a la persona que toma un arma, expresó Miguel Torruco Garza, subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al encabezar en Mazatlán las Jornadas de Paz y Desarme Voluntario. “(El desarme voluntario es) una gran iniciativa que al día de hoy, bajo esta Subsecretaría, se han retirado de las calles más de 260 mil artefactos. Imagínense, 260 armas, granadas de fragmentación, rifles, armas largas, armas cortas, 260 mil artefactos que han sido retirados y que han podido cambiar la vida de una manera positiva a las familias, a las niñas y a los niños para que esas armas no las tengan cerca de cada. Específicamente en el estado de Sinaloa, se han retirado más de 5 mil artefactos”, indicó.





En su mensaje este jueves en la cancha Germán Evers, Torruco Garza recalcó que esos 5 mil artefactos también pudieron haber cambiado la vida de una manera negativa porque no solamente es la víctima, sino también la familia que puede llegar a caer en esa desgracia, por lo que es de suma importancia que los ciudadanos pasen la voz para que más personas conozcan de este programa y se animen a donar sus armas y explosivos de manera anónima. A cambio, se les dará una cantidad de dinero dependiendo del tipo de arma o explosivo que entreguen. “De esa forma se han destruido 260 mil artefactos, imagínense, 260 mil artefactos, como ya lo dije, que le pueden cambiar la vida tanto a la víctima como a la persona que pueda tomar un arma, algún joven que tome una decisión incorrecta, tener un arma cerca de casa o que quiera sentirse algo que no es y que quiera llegar a un lado negativo le puede cambiar la vida de una manera tremenda”, subrayó el funcionario.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, General Sinuhé Téllez López, quien acudió en representación de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, enfatizó que con estas Jornadas de Paz y Desarme Voluntario se reafirma que la seguridad no solo se fortalece con acciones operativas, sino también con la cercanía con la gente, la prevención y la participación de la sociedad. “Las Jornadas de la Paz representan una oportunidad para acercar al Gobierno a las comunidades, escuchar a las familias, atender a sus necesidades y brindarles herramientas que fortalezcan el bienestar, la convivencia y el desarrollo social”, recalcó. “Uno de los componentes más importantes de esta estrategia es el Programa de Desarme Voluntario, una acción que tiene un impacto directo en la seguridad de nuestros hogares. Cada arma que es entregada voluntariamente representa un riesgo menos para nuestra niñas, niños, jóvenes y familias, representa una decisión responsable que contribuye a prevenir accidentes, evitar hechos de violencia y a fortalecer la cultura de la paz”.





En tanto, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, en su mensaje a los presentes dijo que para el Gobierno de Mazatlán es un honor ser sede de las Jornadas de Paz y de Desarme Voluntario, una estrategia que representa mucho más que la entrega voluntaria de armas, sino la oportunidad de seguir construyendo un municipio donde la paz, la seguridad y la convivencia sean una realidad para todas las familias. “En Mazatlán estamos convencidos de que la paz se construye todos los días desde los hogares, las escuelas, en las colonias y en cada espacio donde prevalecen el respeto, el diálogo y la solidaridad. Por ello este programa es una invitación a sustituir la violencia por la confianza, el miedo por la esperanza y las armas por oportunidades para nuestras niñas y niños, además de los jóvenes y las familias”, comentó. “Hoy hago un llamado a la ciudadanía para participar con responsabilidad y confianza. La seguridad no es solamente tarea de los gobiernos, es un compromiso compartido que requiere la participación de todos y todas; cada arma que se entrega representa una vida protegida, una familia más segura y un paso firme hacia el futuro más seguro que queremos para Mazatlán”.