$!Programa ‘Mazatlán te quiero limpio’ llega a Parque Lomas del Ébano y Gobierno buscará el rescate del espacio

El programa “Mazatlán te quiero limpio” llegó este día a la colonia Lomas del Ébano con su décimo cuarta jornada. Personal de Jumapam y Obras Públicas de Mazatlán realizaron limpieza en el parque ubicado sobre la calle Ofelia Guevara, donde se espera poder recuperar el espacio que hoy se encuentra en abandono. Encabezada por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y algunos funcionarios, la jornada buscó retirar la mayor cantidad de basura y desechos del lugar para tener espacios más vivos en la ciudad, una actividad que también se llevó a cabo en simultáneo en la colonia Emiliano Zapata, Playa Cerritos y avenida Insurgentes.







“Hoy estamos con cuatro cuadrillas de limpieza por distintas partes de la ciudad. Quiero compartirles que en total llevamos ya 45 metros cúbicos, que son siete volteos, mil 350 costales que hemos recogido en este programa, así que quiero agradecerles a todos por ponernos manos a la obra”, comentó Palacios Domínguez. “Además de hacer limpiezas, de recolectar basura en nuestras playas, en nuestra zona urbana, en canales pluviales, también aprovechamos para hacer trabajos de descacharrización, que vamos a hacer el día de hoy también, y trabajos también de fumigación”. Ante las peticiones de algunos vecinos, la Alcaldesa comentó que además de la jornada se estará estudiando la manera de rehabilitar el área para darle un beneficio que pueda aprovechar la población, pues este ya cuenta con área de gimnasio, canchas deportivas y grandes espacios para todos tipo actividades.







“Justamente hoy que venimos con el programa aquí a Lomas del Ébano, estamos también en un trabajo que se llama rescate de espacios públicos y estos trabajos son parte de eso. Vamos a hacer limpieza y también hacer un análisis de todo lo que se puede hacer aquí, porque arriba hay unas canchas deportivas que pueden ser utilizadas por toda la gente de aquí de los alrededores”. “Lo que nos interesa es que esos espacios que son del pueblo mazatleco se revivan y se utilicen; que sean útiles para la gente, que es lo más importante. Entonces sí, definitivamente esto es uno de ellos, aquí se tiene ya aparatos para hacer ejercicio al aire libre, tenemos esta techumbre y todo eso para que los vecinos lo puedan utilizar”.





