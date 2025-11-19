Programas sociales ayudan a sostener economía de Sinaloa, afirma Feliciano Castro

El Secretario de Economía en Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, evadió dar cifras de cierres de Mipymes por el efecto inseguridad tras asegurar que programas de Bienestar las sostienen y reactivan la economía de los sinaloenses.

Indicó que se invierten 26 mil millones de pesos para reactivar el mercado local.

Insistió que a las micro y medianas empresas se le invierten recursos para reactivarlas y que mientras la gente tenga para comer, para estudiar y atención en salud eso es economía.

“No hay un dato concreto de que se diga que tal y cual microempresa ha cerrado, no tenemos esa información. La dinámica de la economía obviamente que le interesa a la gente, a la gente más allá de la estadística lo que le interesa observar son los niveles de bienestar. Es decir, como ingresa recursos a mi casa, como resuelvo la alimentación, como atiendo las necesidades de educación y de salud. Para la gente eso es economía”.

Castro Meléndrez destacó que el Gobierno federal despliega varias acciones donde converge el Estado y la Federación por 26 mil millones de pesos en programas sociales del Gobierno federal que se convierten en una inversión productiva para Sinaloa y atiende directamente al mercado local y ese mercado son las Mipymes, justificando tienen inversión pública federal y estatal para generar la reactivación de las micro y mediana empresas.

Dijo que las estadística dura de cierre de negocios no son importantes en la zona sur ni la preocupación mostrada por sus dirigentes de Canaco y Coparmex, porque ante la ola de violencia puedan mantenerse operando ante las condiciones adversas actuales, cuando las Mipymes sostienen 80 por ciento de la ocupación de mano de obra y de auto empleos en los sectores más vulnerables.

En este sentido, expuso que para las micro, pequeña y mediana empresa como tianguistas, entre otros giros se han estado apoyando dentro del plan estatal de desarrollo, no desde ahorita, sino de antes.

Agregó que de toda la población buscando empleo, solo el 2 por ciento, es decir 32 mil sinaloenses, no lo han encontrado. “Estamos abajo de la media nacional. El último año de acuerdo al seguro se registra una caída de 10 mil empleos, sin embargo hay que subrayar la dinámica de la economía en Sinaloa que tipo de sectores tenemos. La estadística en ese sentido es errática, porque por ejemplo la actividad hortícola inicia ahora en noviembre y diciembre que sin duda habrá un repunte”.