MAZATLÁN._ No está permitido rentar sillas para ver los desfiles del próximo Carnaval de Mazatlán, habrá operativos contra esa práctica, pero sí se permitirá a las familias que lleven sus sillas para presenciar estos eventos, manifestó el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Rogelio Olivas.

“Se le dice a la gente, sobre todo a quien quiera rentar que no está permitido, vamos a hacer los operativos pertinentes, no se les va a permitir, solamente ahorita quienes son los patrocinadores, los que nos están ayudando ahora con el Carnaval tienen ahorita la anuencia para tener sus sillas apartadas que son para sus propios huéspedes, que en este caso es la Asociación de Hoteles Tres Islas, son ocho hoteles y un restaurante que tienen la anuencia hasta ahorita para colocación de sillas”, recalcó Olivas.

“En el malecón gente que quiera rentar sillas no, se les hace un llamado que se les va retirar las sillas y se les va hacer las multas respectivas, no se va permitir la renta, de hecho vamos a hacer operativos constantes, sábado y domingo, no te puedo decir horarios por lo mismo, y afortunadamente las redes sociales nos ayudan mucho”.

Añadió que en el caso de Olas Altas los hoteleros retiran el pasto días antes del Carnaval y después de la fiesta lo colocan nuevamente ellos mismos, en el caso de la Avenida del Mar se estará muy cuidadosos con Servicios Públicos para ver de qué manera se mitigue el daño que se pueda generar el pasto y la vegetación ornamental sobre todo ahorita que se está embelleciendo esa zona.

También precisó que las familias sí pueden llevar sus sillas sin problema, para ver los desfiles.

“Eso sin problema, al final, lo que nosotros queremos detectar es quién es el que está rentando, el que está lucrando con el tema de carnaval, la gente puede venir, su familia si son 10, esos se les pide que sean de dos a tres personas que estén al cuidado de las sillas y mesas por lo mismo, porque si no pasas ah, están revendiendo, tampoco es espacios tan grandes porque llama la atención a que una familia de 50 estás agarrando la mitad entre calle y calle, lo que si no se les va permitir tampoco es llevar asadores porque muchas familias quieren llevar su asados, es por tema netamente de seguridad, al final de cuentas afortunadamente es muchísima gente que viene al Carnaval”, continuó.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento dijo que junto con personal de Protección Civil se harán operativos para revisar el tema de los extintores en establecimientos comerciales, que las conexiones estén en buen estado, lo mismo en el Paseo Olas Altas.

En esta ocasión el Carnaval de Mazatlán se realizará del 8 al 13 de febrero.