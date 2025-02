Prohibido rentar sillas o apartar lugares en desfile de Carnaval, advierte Alcaldesa de Mazatlán

El desfile del Carnaval de Mazatlán seguirá siendo público y gratuito para todos los ciudadanos, así lo indicó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quién aseguró que no estará permitido apartar espacios y sillas para hacer negocio durante los días domingo y martes, cuando se llevan a cabo los recorridos.

Mencionó que habrá un operativo de vigilancia por parte de Oficialía Mayor para detectar a estas personas que año con año buscan sacar algún beneficio. En tanto, señaló que son los hoteles los que tienen permitido delimitar un espacio para la sillas que ocupen los huéspedes.

“No, no está permitida la renta de sillas, aunque sabemos que es una práctica, pero no, el espacio público es de todas y todos los mazatlecos y es para ellos, así que no se va a permitir que se adueñen en el espacio público”, dijo Palacios Domínguez.

“De hecho hay un operativo por parte de oficialía mayor, ya se ha tenido pláticas con diversos hoteles que están en la zona del malecón para poder organizarnos todos. Las sillas van a ser solamente en casos exclusivos para clientes que estén dentro de la zona de su hotel”.

Advirtió que la vigilancia para evitar ese tipo de cosas estará todo el día, por lo que quien incumpla con la Ley, tendrá un reporte y posterior multa por querer adueñarse de los espacios públicos que pertenecer a los mazatlecos.

“Decirles a las y los mazatlecos que el espacio público es para todas y todos y se tiene que respetar eso, así que estaremos muy cuidadosos de que así sea, así como ha sido en otros años”.

“Está prohibido que ciudadanos en general quieran hacer negocio, apartando espacios o quieran rentar sillas, pues eso no está permitido y vamos a tener un operativo para estar vigilantes de que no se haga, y en caso de que alguien intente hacerlo, pues poder hacer este reporte correspondiente, porque lo que queremos es que esto sea una fiesta pública y gratuita, para todos y que todos puedan disfrutarlo de la misma manera”.

Asimismo, Estrella Palacios indicó que las familias si podrán llegar y ocupar un lugar como se hace año con año, sin embargo, no podrán lucrar con ninguna zona. Agregó que más adelante se estarán informados los horarios para que la gente pueda ir y ocupar un buen espacio en el desfile del Carnaval.