”Me reuní con la familia, con los afectados de la pollería el día de antier, estuve con ellos el lunes, ahí estábamos platicando con ellos y quedamos de darle seguimiento a las denuncias, ellos establecieron denuncias en el Ministerio Público, en el Órgano Interno y también en Asuntos Internos, entonces ya me dieron los números para darles seguimiento”, dio a conocer González Zataráin en entrevista con personal de medios de comunicación este miércoles.

”Y además también nosotros coadyuvar ahí con ellos porque los robaron, ellos dicen les quitaron los celulares, se los llevaron, les quitaron recursos de la venta y golpearon a sus hijas ahí menores de edad, entonces quise platicar con ellos, darle la tranquilidad y sobre todo el respaldo para que ellos estén seguros y vean que la autoridad o el Alcalde no comparte ese tema y que al contrario vamos a estar comunicados, intercambiamos teléfono y vamos a estas comunicados”.

Los abusos policiacos exhibidos

Como se informó públicamente en su momento el pasado 9 de julio se difundieron videos en redes sociales y medios de comunicación donde se acusa a integrantes del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal de Mazatlán se cometer abusos policiales contra personal de una pollería en la colonia en mención y de introducirse al local donde presuntamente los policías al mando del director de dicha corporación, Pablo Ramírez Suárez también robaron entre 20 mil a 22 mil pesos producto de las ventas.

Por esos hechos el Alcalde determinó disolver dicho grupo táctico y que ningún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal use capucha o pasamontañas para cubrirse el rostro en sus funciones.

Este miércoles dijo que es el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán quien determinará qué procede si los elementos denunciados son encontrados culpables de lo que se les acusa.

”Eso ya lo determina el Órgano Interno porque todas las denuncias recaen ahí, si son denuncias de la Fiscalía la turnan al Órgano Interno para su resolutivo y ellos ya dan la indicación, obviamente muchas de esas terminan en ceses o terminan si bien les va en suspensiones temporales, pero va por ahí en ese sentido”, continuó.

Investigan si director de Policía Municipal invade áreas verdes

También expresó que se recibió un reporte de que presuntamente el director de la Policía Municipal invadió una área verde en el fraccionamiento donde radica y se determinó que no se invade dicho espacio por obras de una vivienda y se trata de una jardinera que construye el mando policial en el lugar.

”Mandamos a un grupo de personas de Planeación para ver ese tema, decían que se estaba apropiando de un área verde, no, por lo menos no tenemos testimonio de eso de que está construyendo en el área verde, sí hicieron unas guarniciones que son para el mismo parque, pero no es necesariamente para construcción, que era lo que nos explicaron, porque sí mandamos personal para ver eso y estamos muy atento que no vayan a construir ahí “, continuó el Presidente Municipal sobre estos hechos que ocurren en el Fraccionamiento Los Magueyes.

”No hay investigación, sí se quedó claro que no están afectando el área verde, sino que van a hacer una jardinera ahí para la misma área verde, (la quería hacer) precisamente el director que es el que tiene ahí, ...cuando no pides permiso ni siquiera para los colonos, porque a veces los colonos hacen eso en los parques, se organizan, se ponen de acuerdo y cuando es así un acuerdo aunque no nos avisen, que no afecte a los vecinos, que no se quejen los vecinos, está bien, pero cuando hay queja de los vecinos que dicen oiga, me está afectando, para qué hicieron esa barda, entonces sí acudimos y hacemos multa”.

Pero reiteró que se necesita tener la queja de los vecinos en todo caso, por lo que se han tenido chascos donde los mismos vecinos dicen que no las quiten y se dejan las cosas en paz porque hay lugares donde los mismos habitantes adoptan los parques.

”En este caso se está investigando, si sucede algo que afecte a los vecinos o que afecte el área verde con mucho gusto vamos a actuar”, reiteró el Alcalde ya diciendo que sí se investigan estos hechos.