Promete Estrella Palacios reforzar seguridad ante hechos delictivos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante los hechos delictivos registrados durante los últimos días en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que se mantiene una revisión permanente de la estrategia de seguridad y que se buscará fortalecer a la Policía Municipal con más equipamiento, capacitación y elementos.

Las incidencias delictivas se revisan diariamente a través de la Mesa de Construcción de Paz, señaló, donde las autoridades monitorean la situación que enfrenta el puerto y dan seguimiento a los acontecimientos relacionados con la seguridad pública.

“Tenemos una Mesa de Construcción de Paz donde todos los días revisamos y monitoreamos cualquier incidencia delictiva que se tenga en Mazatlán”, dijo.

En medio de la preocupación por los hechos de violencia registrados recientemente, la Alcaldesa destacó el respaldo que recibe por autoridadess federales y estatales para atender la situación de seguridad en el municipio.

Asimismo, sostuvo que una de las líneas de trabajo de su administración consiste en fortalecer las capacidades de la corporación municipal, tanto mediante la adquisición de equipo como a través de la preparación de los agentes y el incremento del número de policías.

“Estamos buscando justamente equipar mejor a nuestra Policía, capacitarlos, tener más elementos”, comentó.

Como parte de los refuerzos recientes, Palacios Domínguez mencionó la incorporación de 30 elementos del Grupo de Operaciones Especiales a la Policía Municipal, quienes recibieron adiestramiento y entrenamiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Hace poquito ustedes saben que se unió el equipo GOES, que son 30 elementos más de un grupo de operaciones especiales que están adiestrados, entrenados por Sedena y que ahora forman parte de la corporación”.

La incorporación de estos agentes representa uno de los movimientos recientes para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Municipal ante las necesidades de seguridad del puerto.

Sin embargo, la Alcaldesa no detalló si habrá nuevas incorporaciones de personal ni qué medidas adicionales se implementarán en respuesta a los hechos delictivos de los últimos días.

Palacios Domínguez afirmó que la estrategia de seguridad requiere ajustes constantes, por lo que las autoridades continuarán revisando las incidencias y reforzando las acciones conforme a las condiciones que se presenten en Mazatlán.

“Vamos a estar siempre revisando la estrategia de seguridad, es muy dinámica, siempre se está monitoreando y se está reforzando”, señaló.

La Alcaldesa reiteró que el propósito de estas acciones es recuperar la tranquilidad de los habitantes y mantener la coordinación con los gobiernos estatal y federal para atender la problemática de seguridad.

“Buscamos que la tranquilidad regrese a Mazatlán y estoy segura que con el apoyo de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum la vamos a tener aquí en Mazatlán”, concluyó.