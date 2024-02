“Es hacer obra de cabecera, toda completa, esto ya está muy viejo, son de los principios de aquí de la Francisco I. Madero, tienen 10 años a decir de los vecinos con este escurrimiento, lógicamente tiene una dificultad esta obra, por eso también le sacan la vuelta, una es que los niveles (del terreno) son muy bajos y no hacen buena conexión con la red, lo que hay que hacer es hacerla nueva, completa, con todo y descargas de los vecinos de cero”, dijo el Alcalde al escuchar a los vecinos este sábado.

“Partir de cero prácticamente, volverá a interconectar, hacer la obra completa para que estos vecinos ya dejen de tener este tiradero, esto es una parte del tiradero (de aguas negras que corren por dicha calle), todas estas casas de este margen están descargando hacia atrás de manera abierta, descargan hacia el lado de la vía y allá están los charcos de drenaje porque no tienen a donde echarlo, entonces en vez de echarlo a la calle, decidieron, para que no se viera para acá tanto, tirarlo para allá, pero esa no es la solución, la solución es hacer la obra”.