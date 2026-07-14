$!Promete nuevo secretario de Economía fortalecer el desarrollo regional del sur de Sinaloa

En un primer encuentro con dirigentes empresariales de Mazatlán, el Secretario Diego Aguerrebere puso a disposición el Gobierno del Estado para trabajar de la mano con quienes forman la Intercamaral de Mazatlán, donde no solo incluyan una agenda común de acciones para detonar el crecimiento económico y la competitividad de la región sur de Sinaloa.

En el encuentro les habló de la disposición del Gobierno del Estado para coordinarse con el sector empresarial e impulsar acciones que contribuyan al crecimiento económico y la competitividad de la región sur de Sinaloa con una política de puertas abiertas y de diálogo permanente con los organismos empresariales.

“Quiero trabajar de la mano con ustedes, y se trata de conocer qué ustedes nos digan qué ven, cómo les ayudo y cómo hacemos que la Secretaría de Economía sea más útil para ustedes”, se comprometió el funcionario estatal, quien llegó a suplir el espacio que dejó Feliciano Castro.