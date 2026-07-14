$!Promete nuevo secretario de Economía fortalecer el desarrollo regional del sur de Sinaloa

En un primer encuentro con dirigentes empresariales de Mazatlán, el Secretario Diego Aguerrebere puso a disposición el Gobierno del Estado para trabajar de la mano con quienes forman la Intercamaral de Mazatlán, donde no solo incluyan una agenda común de acciones para detonar el crecimiento económico y la competitividad de la región sur de Sinaloa.
En el encuentro les habló de la disposición del Gobierno del Estado para coordinarse con el sector empresarial e impulsar acciones que contribuyan al crecimiento económico y la competitividad de la región sur de Sinaloa con una política de puertas abiertas y de diálogo permanente con los organismos empresariales.
“Quiero trabajar de la mano con ustedes, y se trata de conocer qué ustedes nos digan qué ven, cómo les ayudo y cómo hacemos que la Secretaría de Economía sea más útil para ustedes”, se comprometió el funcionario estatal, quien llegó a suplir el espacio que dejó Feliciano Castro.
Otros aspectos que se analizaron, hablaron de la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la certeza jurídica, estrategias de promoción para Mazatlán y la región sur del Estado, esquemas de financiamiento para empresas, así como el análisis del programa de estímulos fiscales Ceprofies, como los más prioritarios para reactivar la economía de las empresas locales.
Ahí cada uno de los representantes del sector Inmobiliario, Luciano Carrasco Altamirano, Sergio Romero y Barrera de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, de los restauranteros por la Canaco Roberto Osuna Valdés, del sector patronal de Coparmex Verónica Judith Estrada, así como el dirigente de la Cámara de la construcción Hugo Omar Peraza Ponce, la presidenta de la Asociación de Empresarias Ejecutivas Catalina Araceli Castañeda, la de Emprexxi, Tobías Lozano de Codesin, entre otros más, expusieron la situación de enfrenta cada gremio en la crisis económica y de seguridad que casi cumple dos años en la entidad.
Aguerrebere les anunció que mantendrá reuniones de trabajo con los organismos empresariales para construir acuerdos.