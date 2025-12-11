Promoverán atractivos de Sinaloa y Mazatlán en la Fitur 2026 en Madrid

Aunque dijo que no contempla asistir, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, manifestó que se promoverán los atractivos de Sinaloa y de Mazatlán en la Feria Internacional de Turismo 2026 que se realizará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, donde México es el País invitado.

“No tenemos ahorita contemplado asistir a la Fitur, pero la verdad que estoy muy contenta de escuchar que la Secretaría de Turismo en el Estado vaya a participar, esta vez es una estrategia a nivel nacional de la Secretaria de Turismo federal Josefina Rodríguez, donde lanzó en la Mañanera del Pueblo el Programa México Está de Moda”, añadió Palacios Domínguez.

“Tendrán un pabellón para todos los estados del País y por supuesto que me enorgullece que Sinaloa estará presente y por supuesto Mazatlán estaremos presentes en ese pabellón y tenemos mucho que ofrecer, esta es una Feria Turística de nivel internacional y que por supuesto es importante que se tenga en mente el destino turístico de Mazatlán en este caso y qué mejor que la licenciada Mireya Osuna, Secretaria de Turismo en el Estado, que nos represente a todos los sinaloenses, en este caso a Mazatlán”.

En entrevista, precisó que no tiene planeado viajar a la Fitur 2026.

“No tenemos planeado viajar, estoy ahorita enfocada en otros temas cruciales aquí en nuestro puerto como lo es seguridad, como lo es obras públicas, como son proyectos importantes que requieren los mazatlecos y obviamente el turismo es una actividad actividad económica muy noble que requiere toda nuestra atención, pero estaremos muy bien representados con la Secretaría de Turismo del Estado y por supuesto que Mazatlán representa el 80 por ciento de la actividad turística en todo el Estado de Sinaloa y estará presente en esa Feria”, reiteró la Alcaldesa.

Informó que en la Fitur 2026 se presentarán todas las ofertas y los productos turísticos nuevos que se tienen en Mazatlán como el turismo deportivo, el segmento de turismo de romance, familiar, ecológico, el turismo comunitario que es uno de los proyectos que tiene la Presidenta de la República donde se busca impulsar la economía local y desde Mazatlán se están impulsando ferias como la primera Feria de Artesanías y Gastronomía local el próximo domingo a las 10:00 horas, en el cobertizo de El Recodo, donde se tendrá la presencia de cerca de 12 expositores locales.

Expresó que es muy importante fomentar el orgullo y la identidad local y eso es gracias también a las secretarías de Turismo del estado y federal que están buscando que el turismo comunitario sea parte fundamental.

“Y estoy segura que en estas ferias internacionales se va a proyectar todo lo bueno que tenemos aquí en Mazatlán que ofrecer como lo son el turismo rural y todos los segmentos de turismo que tenemos y somos favoritos como destino turístico porque tenemos Centro Histórico y tenemos el turismo cultural que ésto es algo también que nos diferencia de otros destinos turísticos de sol y playa por ejemplo”, continuó.

“Y lo estamos viendo este fin de semana por ejemplo con el Teatro Ángela Peralta, aquí tenemos la Gala Navideña 19 y 20 de diciembre, tenemos también eventos culturales muy importantes también aquí en Mazatlán como lo es el Carnaval INternacional que lo tendremos del 12 al 17 de febrero de este año 2026 y estoy segura que van a promocionar todo esto que les estoy mencionando y todas las novedades que tenemos como puerto turístico en Mazatlán”.